Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter
Atalanta ging zondagavond met 0-1 onderuit tegen Inter Milaan. Charles De Ketelaere gaf nochtans alles om zijn ploeg op voorsprong te helpen.

Atalanta blijft dit seizoen erg wisselvallig. De ploeg begon het kampioenschap met amper twee zeges in de eerste twaalf wedstrijden. De voorbije weken gaat het wel beter, met een knappe negen op twaalf.

Ook Charles De Ketelaere is stilaan op dreef. Hij was discreet en kampte met fysieke problemen aan het begin van het seizoen, maar groeit nu duidelijk in vorm. Begin deze maand schitterde hij nog in de 2-1-zege tegen Chelsea in de Champions League, met een goal en een assist.

Inter kwam goed weg

Zondag proefde Atalanta opnieuw van de nederlaag, met een 0-1-nederlaag tegen Inter. De Ketelaere liet zich opnieuw opmerken. De Rode Duivel had eigenlijk een assist moeten krijgen, maar Lazar Samardžić verkwanselde zijn perfecte voorzet.

Bij een 0-0-stand deed CDK ook de netten trillen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Nicola Zalewski aan het begin van de actie. Tien minuten later zette Lautaro Martínez Inter op voorsprong met een lage volley in één tijd (65e, 0-1).


Na twee afgekeurde goals wegens buitenspel moest Atalanta uiteindelijk het hoofd buigen. De ploeg toont beterschap in het spel, maar staat nog steeds slechts tiende in de Serie A, op vijf punten van de Europese plaatsen.

Serie A

Serie A

 Speeldag 17
Parma Parma 1-0 Fiorentina Fiorentina
Lecce Lecce 0-3 Como Como
Torino Torino 1-2 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 1-1 Lazio Lazio
Pisa Pisa 0-2 Juventus Juventus
AC Milan AC Milan 3-0 Hellas Verona Hellas Verona
Cremonese Cremonese 0-2 Napoli Napoli
Bologna Bologna 1-1 Sassuolo Sassuolo
Atalanta Atalanta 0-1 Inter Milaan Inter Milaan
AS Roma AS Roma 20:45 Genoa Genoa

