"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

Anderlecht sluit het jaar af met een wisselend sportief beeld. De recente nederlaag tegen Charleroi legt opnieuw structurele problemen bloot.

Belang van stabiliteit achterin

Hein Vanhaezebrouck wijst op het patroon dat de ploeg al langer kenmerkt. “Anderlecht blijft Anderlecht: ze zetten een stap vooruit door thuis Union en Club Brugge te kloppen, maar blijven wisselvallig”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. De analist benadrukt dat de defensieve organisatie sterk afhankelijk is van bepaalde spelers.

Gemis van Kana

Volgens Vanhaezebrouck is het ontbreken van Kana een directe oorzaak van de terugval. De keuze om hem centraal te gebruiken beschouwt hij als een van de meest geslaagde ingrepen van de club. Vanhaezebrouck verwijst naar zijn intelligentie en de impact daarvan op de defensieve structuur.

Invloed van Augustinsson

Naast Kana valt ook de afwezigheid van Ludwig Augustinsson zwaar. “Dat zijn twee slimme spelers die nu geblesseerd zijn, waardoor het achterin minder loopt.” Door het wegvallen van beide krachten moeten andere spelers meer opvangen dan voorzien.

De ex-coach merkt op dat de defensieve instabiliteit doorwerkt naar andere posities. Hij vertelt dat meerdere spelers daardoor in moeilijke situaties terechtkomen en minder zekerheid hebben in hun rol. De kwetsbaarheid achterin beïnvloedt het geheel van de ploeg.

Beperkingen in titelambities

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"›

Hoewel Anderlecht thuis sterke prestaties kan neerzetten wanneer iedereen beschikbaar is, blijft de algemene lijn volgens Vanhaezebrouck te onregelmatig. “Maar dat sommigen in hen een titelkandidaat zagen, gaat te ver: daarvoor tonen ze nog te veel verschillende gezichten”, besluit hij.