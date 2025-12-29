Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Ngal'ayel Mukau blikte in een interview terug op enkele bepalende momenten uit zijn jonge carrière. Daarbij kwamen zowel een misgelopen toptransfer als zijn keuze voor Congo aan bod.

Doorbraak en overstap naar Lille

Mukau maakte begin 2023 zijn debuut bij KV Mechelen en groeide later dat seizoen uit tot vaste waarde. In de daaropvolgende zomer volgde een transfer naar Lille, dat vijf miljoen euro betaalde. “Plots zat ik met allemaal grote namen in de kleedkamer, dat was best even wennen”, klinkt het in de YouTube-reeks ‘Take a Seat’. De middenvelder beschrijft hoe hij meteen samenwerkte met Ethan Mbappé en verrast was door diens niveau.

Ambities en bijna-transfer naar Club Brugge

De speler geeft aan dat hij op termijn droomt van een topclub. “Maar op korte termijn kijk ik eerder naar de Bundesliga en Premier League.” Een overstap naar Club Brugge leek nochtans dichtbij, aangezien blauwzwart en KVM een akkoord benaderden. “Maar de overeenkomst tussen de clubs is niet nagekomen.” Hij benadrukt dat hij klaar was voor een volgende stap, maar dat de timing hem toeliet rustig te blijven.

Teleurstelling bij nationale jeugdselecties

De middenvelder voelde zich overgeslagen door de Belgische jeugdploegen. “Toen ik al bij de eerste ploeg van KV Mechelen zat en keek naar de selectie van de U21, zag ik op mijn positie allemaal jongens die nog bij de beloften van hun club speelden.” Ook later bleef een oproep uit, ondanks zijn basisplaats bij Mechelen.

Definitieve keuze voor Congo

Door het uitblijven van kansen bij België begon hij andere opties te overwegen. “Ik wilde niet langer wachten op België”, gaat hij verder. Zijn eerdere ervaringen bij de Congolese beloften en de invloed van Noah Sadiki speelden mee in zijn beslissing. Kort daarna volgde contact met de bondscoach.



De ontvangst in Congo maakte indruk. “De eerste keer dat ik daar kwam, was echt gek”, besluit hij. Hij beschrijft hoe supporters hem al op de luchthaven herkenden en hoe de waardering groot is wanneer het team wint. Voor Mukau bevestigde dat gevoel dat hij de juiste keuze had gemaakt.