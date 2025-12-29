Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Zeno Debast begint het lange wachten in de lappenmand stilaan beu te worden. Maar zijn terugkeer in competitie lijkt nabij.

Sinds midden oktober staat Debast aan de kant met een knieblessure. Daardoor miste hij de laatste interlandperiode van de Rode Duivels en de acht meest recente competitiewedstrijden in Portugal, waarin Sporting een knappe 22 op 24 behaalde.

Zo lang was hij niet meer afwezig geweest sinds een voetblessure bij Anderlecht in het begin van zijn carrière, in het seizoen 2021/2022. Maar nu staat hij op het punt om terug te keren.

Een nieuw jaar met een geleidelijke herstart

Volgens de Portugese krant Record verwacht Sporting dat Debast opnieuw inzetbaar is voor de Final Four van de League Cup vanaf 6 januari, net als middenvelder Daniel Bragança, die eveneens geblesseerd was.

Voor die datum speelt Sporting op 2 januari nog tegen Gil Vicente, maar die wedstrijd lijkt nog net te vroeg te komen voor de terugkeer van onze landgenoot.



De ex-Anderlechtverdediger zou dus kort daarna terugkeren, met de duidelijke ambitie om zijn derde trofee te veroveren, na de Portugese landstitel en de Portugese beker.