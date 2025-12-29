Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

Na een dramatisch seizoenbegin slaagt Antwerp erin om 2025 af te sluiten op een gedeelde zesde plaats. Iets wat niemand zag aankomen in oktober. Zoeken naar de sleutel is evenwel niet zo moeilijk.

Geloof

En nee, het is niet de trainerswissel bij Antwerp. Toegegeven, het komt wel vrij gelijk overeen: Wils wordt ontslagen en enkele weken later pakt Antwerp 13/15 tegen Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent, Anderlecht en Zulte Waregem. Maar het lijkt er vooral op dat voormalig trainer Stef Wils niet de luxe had om lange tijd met zowel Janssen als Kerk te spelen.

Wanneer Antwerp het echt lastig had, van speeldag 8 tot en met 14, was Kerk namelijk geblesseerd. Zijn return in de basis? Tegen Club Brugge... Toeval bestaat niet. En het is achteraf gezien ook helemaal geen domme uitspraak geweest van Kerk toen de Surinamer na de 3-0 zege tegen RC Genk zei dat de tandem Janssen-Kerk het elke defensie in België lastig kon maken.

Dat werd eerst nog met hoongelach onthaald, Antwerp had namelijk nog maar net 6 op 6 gepakt en amper 2 punten boven de laatste 4 stond maar ondertussen staan ze samen met Standard op plaats 6, boven Gent en Genk. Het beste spitsenduo van België heeft daarvoor gezorgd.

Beste duo in België

Alles loopt heel organisch tussen ons", erkende Kerk na de overwinning tegen Zulte Waregem. "We hoeven niet veel na te denken en dat blijkt uit de afgelopen weken. Ook bij zijn doelpunt wist ik hem blindelings te vinden. Bij mijn doelpunt? Hij komt 1 op 1 met de doelman, dan weet je dat hij erin gaat of er een rebound komt want dat de keeper hem niet houdt. Vincent tegen een keeper, dan heeft de doelman 10% kans maximum", blaast Kerk de loftrompet over zijn spitsbroeder.





Wie maar al te goed weet hoe onhoudbaar ze soms zijn, is ploegmaat en verdediger Rosen Bozhinov. "Inderdaad, op training is het niet altijd eenvoudig", lachte hij. "De moeilijkste om te houden is wellicht wel Gyrano Kerk. Hij is niet alleen sterk maar ook heel snel. Ze zijn zeker bij de besten van de competitie', besloot de Bulgaar.