Reactie Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2873

Na een dramatisch seizoenbegin slaagt Antwerp erin om 2025 af te sluiten op een gedeelde zesde plaats. Iets wat niemand zag aankomen in oktober. Zoeken naar de sleutel is evenwel niet zo moeilijk.

Geloof

En nee, het is niet de trainerswissel bij Antwerp. Toegegeven, het komt wel vrij gelijk overeen: Wils wordt ontslagen en enkele weken later pakt Antwerp 13/15 tegen Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent, Anderlecht en Zulte Waregem. Maar het lijkt er vooral op dat voormalig trainer Stef Wils niet de luxe had om lange tijd met zowel Janssen als Kerk te spelen.

Wanneer Antwerp het echt lastig had, van speeldag 8 tot en met 14, was Kerk namelijk geblesseerd. Zijn return in de basis? Tegen Club Brugge... Toeval bestaat niet. En het is achteraf gezien ook helemaal geen domme uitspraak geweest van Kerk toen de Surinamer na de 3-0 zege tegen RC Genk zei dat de tandem Janssen-Kerk het elke defensie in België lastig kon maken.

Dat werd eerst nog met hoongelach onthaald, Antwerp had namelijk nog maar net 6 op 6 gepakt en amper 2 punten boven de laatste 4 stond maar ondertussen staan ze samen met Standard op plaats 6, boven Gent en Genk. Het beste spitsenduo van België heeft daarvoor gezorgd.

Beste duo in België

Alles loopt heel organisch tussen ons", erkende Kerk na de overwinning tegen Zulte Waregem. "We hoeven niet veel na te denken en dat blijkt uit de afgelopen weken. Ook bij zijn doelpunt wist ik hem blindelings te vinden. Bij mijn doelpunt? Hij komt 1 op 1 met de doelman, dan weet je dat hij erin gaat of er een rebound komt want dat de keeper hem niet houdt. Vincent tegen een keeper, dan heeft de doelman 10% kans maximum", blaast Kerk de loftrompet over zijn spitsbroeder.

Wie maar al te goed weet hoe onhoudbaar ze soms zijn, is ploegmaat en verdediger Rosen Bozhinov. "Inderdaad, op training is het niet altijd eenvoudig", lachte hij. "De moeilijkste om te houden is wellicht wel Gyrano Kerk. Hij is niet alleen sterk maar ook heel snel. Ze zijn zeker bij de besten van de competitie', besloot de Bulgaar.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Rosen Bozhinov

Meer nieuws

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30
Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

12:00
4
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

10:30
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

13:30
📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

14:00
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

13:30
5
"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

12:40
RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

11:40
Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

12:20
Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

11:20
Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

11:00
1
Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

10:10
Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

09:00
Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

09:30
RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

08:00
'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

08:20
2
Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

08:40
1
🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

07:40
1
Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

21:00
4
Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

07:00
8
Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

07:22
Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

06:30
1
Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

22:30
9
Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

21:40
Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

21:20
Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

21:40
Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

22:00
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

20:00
10
Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen pief pief over Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst dbr1609 dbr1609 over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' André Coenen André Coenen over Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf J K J K over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden RAFC ploeg vant stad RAFC ploeg vant stad over Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' -URKO -URKO over Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel Shake spier Shake spier over Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen Shake spier Shake spier over Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved