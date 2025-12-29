RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?
Foto: © photonews

RAAL La Louvière heeft ervoor gekozen jeugd door jeugd te vervangen: na het vertrek van David Verwilghen wordt Jonathan Kindermans de nieuwe sportief directeur. Een keuze die, zelfs vanop afstand, nog altijd een mauve-wit tintje heeft, maar tegelijk ook een logische en coherente beslissing is.

De banden tussen de Easi Arena en het Lotto Park worden steeds nauwer, en sommigen zouden zelfs zeggen dat het organigram van RAAL dit seizoen een meer paarse tint heeft dan dat van RSC Anderlecht zelf. Na Nicolas Frutos, Enzo Scifo, Silvio Proto (intussen teruggekeerd) en Anthony Vanden Borre kiest La Louvière nu ook voor Jonathan Kindermans als sportief directeur.

Kindermans werd opgeleid bij Anderlecht, waar hij tot bij de U19 speelde. De spelerscarrière waarop hij hoopte, kwam er echter niet, waarna hij zich vrij snel heroriënteerde. Toch is het vooral zijn achternaam die hem onlosmakelijk met Sporting verbindt: zijn vader Jean Kindermans is een icoon van Neerpede… en één van de meest recente vertrekkers die de supporters diep heeft geraakt.

Jonathan en Yannick Kindermans, in naam van de vader

Na een degelijke maar korte carrière (een vijftigtal wedstrijden in Nederland, een twintigtal in 1B) zette Jonathan Kindermans op amper 26-jarige leeftijd in 2020 een punt achter zijn spelersloopbaan. Bij zijn laatste club, Lierse, begon hij in 2024 aan zijn nieuwe carrièrepad en werd hij één van de jongste sportief directeurs uit de geschiedenis van het Belgische voetbal.

Een rol die sterk verschilt van die van zijn vader bij Anderlecht en Antwerp, maar voetbal zit duidelijk in het DNA van de familie Kindermans. De oudste broer van Jonathan, Yannick, werd dit jaar assistent-trainer bij RSCA Futures. Jonathan keurt die keuze volmondig goed en liet in november al verstaan dat hij graag met Yannick zou samenwerken. Wie weet zien we ooit wel twee Kindermansen aan het werk in de Easi Arena.

Lees ook... RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

Welke balans bij Lierse?

Maar wat moeten we onthouden van de eerste ervaring van Jonathan Kindermans, nog altijd maar 31 jaar, als sportief directeur? De balans valt in twee delen uiteen. Enerzijds is er het sportieve luik, en daar bleven de resultaten niet altijd achterwege.

Vorig seizoen miste Lierse immers de top zes en de promotieplay-offs — die volgens Kindermans in januari 2025 overigens geen uitgesproken doelstelling waren — en dit seizoen bengelen de Pallieters rond een bescheiden tiende plaats. Tegelijk moet gezegd dat resultaten niet alleen van een sportief directeur afhangen. Op een ander vlak, dat van talentontwikkeling, had Kindermans wél een scherp oog.

Zo was hij mee verantwoordelijk voor de doorbraak van Luc Marijnissen, die afgelopen zomer voor 300.000 euro aan Dender werd verkocht, en vooral van Maxim Kireev, een echte parel (en ex-Neerpede) die voor 750.000 euro naar KV Mechelen trok. Meer dan één miljoen euro aan uitgaande transfers: voor een club als Lierse is dat een duidelijke successtory. En er zouden nog dossiers kunnen volgen, zoals die van Dirk Asare en Kiany Vroman. Vaak jonge spelers — een interesse die hij deelt met zijn vader en broer — en net dat profiel wil RAAL in de toekomst verder ontwikkelen.

De zaak-Mauro Lenaerts

Ironisch genoeg was het net een dossier rond een jong talent dat recent leidde tot de breuk tussen Kindermans en Lierse. Mauro Lenaerts (17), opgeleid bij de Pallieters, tekende deze winter bij KV Mechelen en forceerde zo zijn vertrek na minder dan tien wedstrijden bij de profs, maar wel na een sterke bekerprestatie tegen Malinwa.

Het nieuws lekte uit in de media en Lierse kwam met de rug tegen de muur te staan, nadat Lenaerts weigerde zijn contract te verlengen. Op 1 januari wordt het grote talent uit Lier officieel speler van KV Mechelen: sportief gezien een succes voor Kindermans, ja… maar wel één dat hem zijn job heeft gekost. Volgens Gazet van Antwerpen was net dat vertrek de aanleiding voor Lierse om afscheid te nemen van zijn sportief directeur.

Voor RAAL La Louvière is het dan weer een schot in de roos. De club moest zich als het ware enkel bukken om een jonge, ambitieuze prof binnen te halen, met veelbelovende resultaten en een profiel dat perfect aansluit bij het project. Na het moderne, data-gedreven werk van David Verwilghen was er geen sprake van een terugkeer naar een oldschool sportief directeur. La Louvière gaat zelfs nog een stap verder en wordt voortaan (deels) geleid door iemand van amper 31 jaar. Eentje die bij zijn eerste mercato in 1A meteen op de proef zal worden gesteld.

