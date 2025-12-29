Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

De Raman Future Cup brengt volgend jaar een reeks internationale jeugdteams naar Koersel. Initiatiefnemer Benito Raman licht toe hoe het toernooi tot stand kwam en welke ambities eraan verbonden zijn.

Internationale interesse voor jeugdtoernooi

Voor de organisatie kon Raman rekenen op zijn uitgebreide netwerk. “Ik wilde in de eerste plaats mijn contacten aanspreken bij de clubs waarvoor ik het truitje nat maakte”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Daardoor zakken onder meer KAA Gent, Standard, Beerschot, STVV, Kortrijk, Schalke, Düsseldorf, Anderlecht en KV Mechelen af naar Koersel. Enkel Samsunspor ontbreekt. Het toernooi richt zich bewust op U8 en U9, categorieën waarvoor weinig internationale evenementen bestaan.

Uitbreiding en selectieprocedure

De belangstelling reikt verder dan verwacht. “AC Milan nam recent zelf contact met ons op”, aldus co-organisator Bram Smeets. Door het beperkte aantal plaatsen kon de club niet meer worden toegevoegd, maar de organisatie plant een grotere editie volgend jaar. Eén principe blijft behouden: voor elke leeftijdsgroep blijft een kwalificatieplek open voor regionale teams.

Kansen voor lokale clubs

Via een voorronde kunnen ploegen zoals Koersel, Dender, Hades of Lokeren zich plaatsen. “Hoe mooi moet het zijn voor zulke ploegen om uit te komen tegen een Duitse traditionsverein”, aldus Smeets. De organisatoren willen zo zowel topclubs als lokale verenigingen betrekken.

Raman geeft aan dat jeugdvoetbal hem nauw aan het hart ligt. “Net daarom zie ik voor mezelf een plek weggelegd als trainer in het jeugdvoetbal.” Zijn ervaringen in het profcircuit motiveren hem om jonge spelers te begeleiden. Hij deelt ook zijn advies aan zijn zoon. “Niet bezig zijn met resultaat. Volg het gevoel van eigen geest en lichaam.”





De loting voor de Raman Future Cup werd live uitgezonden via zijn sociale kanalen. Het kwalificatietoernooi start op 9 mei, gevolgd door het hoofdtoernooi op 30 mei 2026. De organisatie verwacht een sterk deelnemersveld en een grote publieke belangstelling.