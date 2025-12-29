Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk
Foto: © photonews
Ivan Leko kende een bewogen 2025, maar sloot het jaar af in stijl. Met 9 op 9 als trainer van Club Brugge bevestigt hij meteen zijn impact, al ging dat niet zonder emoties.

Ivan Leko heeft zijn eerste wedstrijden als nieuwe trainer van Club Brugge achter de rug. De Kroaat pakte 9 op 9 in de competitie en kan met een goed gevoel richting 2026.

De trainer beleefde een nogal bewogen seizoen. In 2025 was hij coach van maar liefst drie verschillende JPL-clubs. Tot eind juni zat hij bij Standard, nadien maakte hij de overstap naar KAA Gent en begin december kaapte Club Brugge hem daar weg.

Verschillende ploegen, maar Leko blijft dezelfde trainer langs de lijn. Hij staat erom bekend om geen blad voor de mond te nemen. Bij Standard en bij Gent liet hij zich goed verstaan wanneer zijn ploeg het liet afweten.

Bloedlip typeert vurige start van Leko bij Club Brugge

Maar ook wanneer hij op de bank zit kan Leko zich opjagen in het spel. Dat werd afgelopen weekend tegen Racing Genk nog eens duidelijk. Toen hield hij er zelfs een bloedlip aan over.


Het was een opvallend beeld toen Leko plots met een bloedende lip langs het veld stond. Volgens Het Laatste Nieuws gebeurde dit nadat Leko zich kwaad maakte toen de Limburgers de 1-2 scoorden. 

