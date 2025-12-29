🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

Sint-Truiden verrast vriend en vijand door het jaar af te sluiten op een knappe derde plaats. Wat vooraf onmogelijk leek, begint steeds meer te voelen als een uitzonderlijk voetbalverhaal.

Sint-Truiden sluit het jaar af als nummer drie in het klassement, met 39 punten. De Truienaars staan op een plaats waar niemand hen verwachtte. Een AI-voorspelling zag hen zelfs voorlaatste eindigen dit seizoen.

Maar Wouter Vrancken en zijn troepen doen iets historisch op Stayen. "Het seizoen van STVV begint nu echt wel op een sprookje te lijken", merkt Jacky Mathijssen op bij Het Belang van Limburg. "En dat heeft niets met geluk te maken, ook al liep Standard tegen een oerdomme rode kaart aan."

Historisch voetbaljaar voor de Truienaars

"Het was niet de eerste keer dat STVV tegen een mannetje minder moest voetballen, maar dat doet niets af aan het geweldige balbezitvoetbal dat ze nu al het hele seizoen brengen", gaat hij verder. Mathijssen neemt er een voorbeeld bij.

🇯🇵 | De nieuwe #JPL-topschutter: Keisuke Goto! 🐥🆕 #STASTV



Bekijk de hoogtepunten van vandaag NU in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/rcALB3WJUR — DAZN België (@DAZN_BENL) December 26, 2025

"De eerste goal van Goto was daar het exponent van. Voor mij was dat een van de mooiste doelpunten die ik dit seizoen al gezien heb", zegt hij. Dan gaat het wel vooral om het combineren voor de goal viel.





"Ik denk niet dat we al veel goals hebben gezien waarbij de bal zes keer in één tijd geraakt wordt voor hij in doel verdwijnt. Zelfs in de grote Europese competities zie je dat niet elke week. Wat mij betreft verdient die goal nog een late nominatie voor de Puskás Award, de verkiezing van het mooiste doelpunt van het jaar", aldus Mathijssen.