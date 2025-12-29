Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois
Foto: © photonews
Word fan van Real Madrid!

Real Madrid sluit 2025 uitzonderlijk af zonder prijzen. In een moeilijk overgangsjaar was er toch één constante bij de Spaanse grootmacht: doelman Thibaut Courtois.

Real Madrid zal het jaar 2025 afsluiten zonder enige prijs. De Spaanse topclub is dat niet gewoon en zal in 2026 zijn pijlen opnieuw richten op een titel in La Liga, de Copa del Rey en de Champions League.

Dat er genoeg kwaliteit in de kern zit is zeker, maar vooral in doel beschikt het over een wereldtopper. Thibaut Courtois hield zijn ploeg het afgelopen jaar enorm vaak recht. Het Spaanse medium Marca zette zijn prestaties nog eens in de verf.

"In een overgangsperiode nam Courtois een rol op zich die verder ging dan louter sportieve prestaties", schrijft de Spaanse krant. "Hij was degene die verantwoordelijkheid nam wanneer de omstandigheden uitnodigden om zich te verschuilen, en die het woord voerde wanneer zijn ploegmaats geen antwoorden hadden."

"Hij stopte niet alleen ballen, hij legde ook uit, beschermde en gaf een stem aan een kleedkamer die een wisselvallig en onzeker seizoen doormaakte, zoals na de uitschakeling tegen Arsenal", gaat Marca verder.

Marca looft leidersrol van Courtois bij Real Madrid

"Misschien nodigt dat uit om wat langer stil te staan bij de rol van de doelman. In een voetbalwereld die grootsheid bijna altijd afmeet aan doelpunten, blijft het moeilijk te aanvaarden dat de meest bepalende speler onder de lat kan staan."

Courtois droeg in 2025 ook voor het eerst de kapiteinsband bij Real Madrid. Zijn rol in de kleedkamer kan niet onderschat worden, terwijl hij ook op het veld de meest betrouwbare speler is van Los Blancos. Marca vindt het straf hoe Courtois zijn ploeg op sleeptouw neemt.

"Maar het seizoen van Madrid en het niveau van Courtois dwingen tot heroverweging. Want wanneer een doelman zo’n hoeveelheid beslissende ingrepen opstapelt en zelfs in collectieve nederlagen overeind blijft, gaat het niet alleen over prestaties. Dan gaat het erom dat, zelfs in een trofeeënloos seizoen, iemand zich wist te onttrekken aan de grillen en de druk die gepaard gaan met het keepersschap bij Real Madrid in zulke omstandigheden."

Real Madrid
Thibaut Courtois

