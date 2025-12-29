Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Nicolas Raskin beleefde een bijzonder geslaagd jaar 2025 met de Rode Duivels. Bij Rangers verloopt het verhaal daarentegen een stuk moeilijker.

Dankzij zijn sterke prestaties bij Rangers vorig seizoen wist Nicolas Raskin de aandacht van Rudi Garcia te trekken en overtuigde hij de bondscoach om hem een basisplaats te geven bij de Rode Duivels. Sindsdien is hij moeilijk uit de ploeg weg te denken, omdat hij telkens presteert… ondanks een delicate situatie in Glasgow.

Aan het begin van dit seizoen zette Russell Martin hem eerst aan de kant, om hem later opnieuw in de ploeg te brengen, waarna hij zelf werd ontslagen. Raskin maakt vandaag nog steeds deel uit van het team, maar wordt door lokale waarnemers als te wisselvallig beschouwd.

Op weg naar een vertrek deze winter?

"Als Rangers hem in januari aan de hoogste bieder zou verkopen, zou de rij mensen die bereid zijn hem naar de luchthaven te brengen zich uitstrekken over de hele Copland Road", schrijft Daily Mail. Toch krijgt de voormalige Standard-speler steun van zijn trainer Danny Röhl, die ervoor koos hem publiekelijk te verdedigen.

"Nico is een belangrijke speler. Ik heb de voorbije dagen een individueel gesprek met hem gehad, een lang gesprek van 25 tot 30 minuten. Ik heb hem een duidelijke visie gegeven op wat ik van hem verwacht. In het algemeen – niet alleen Nico – hebben we meer structuur nodig. Soms verliezen we onze organisatie in balbezit, vooral op het middenveld. Defensief gezien hou ik van wat ik zie: onze capaciteit om de bal te heroveren. Nico pikt er in defensieve positie bijzonder veel ballen uit", legt de Duitse coach uit.


In Schotland laaide ook het debat over de beste positie van Raskin opnieuw op. Een discussie die voor Danny Röhl geen discussie is "Voor mij is het duidelijk dat hij een nummer 6 is, omdat hij graag het spel voor zich heeft. Ik zie dat hij zich comfortabeler voelt om het spel op te bouwen vanuit een positie als nummer 6 dan als nummer 8 of 10."

