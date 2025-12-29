Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Anderlecht volgt de Zuid-Amerikaanse markt al langer, maar ziet een belangrijke piste nu richting Engeland verschuiven. De belangstelling voor Ederson Castillo is de voorbije dagen sterk toegenomen.

Manchester United wordt concreet

Manchester United heeft volgens Bolavip gesprekken geopend om Ederson Castillo over te nemen. Liga de Quito hanteert een prijs van zeven miljoen dollar en de Engelse club zou bereid zijn dat bedrag te betalen. De middenvelder geldt als een van de meest opvallende talenten uit de LigaPro.

Castillo is pas 17 jaar, maar maakte dit seizoen al zijn debuut in het eerste elftal. Daarnaast was hij een bepalende speler in het U19‑team dat de nationale titel veroverde. Zijn prestaties hebben hem op de radar geplaatst van meerdere Europese clubs.

Concurrentie uit meerdere landen

Naast Manchester United tonen ook Atlético Madrid, Real Madrid en Anderlecht interesse. De Belgische club volgt de speler al langer, maar beschikt niet over dezelfde financiële slagkracht als de topclubs uit de grote competities. Daardoor wordt de kans kleiner dat Anderlecht nog een rol kan spelen in het dossier.

Liga de Quito mikt op een verkoop in 2026, maar staat open voor eerdere onderhandelingen nu de belangstelling toeneemt. De bereidheid van Manchester United om de gevraagde som te betalen, versnelt het proces en verkleint de manoeuvreerruimte voor andere clubs.



Voor Anderlecht betekent de ontwikkeling dat een veelbelovend middenveldprofiel waarschijnlijk buiten bereik komt. De combinatie van leeftijd, potentieel en marktwaarde maakt Castillo een speler die perfect in hun rekruteringsstrategie past, maar de internationale concurrentie blijkt te groot.