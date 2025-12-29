Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

Hugo Cuypers heeft een atypisch parcours afgelegd. Maar het was wel in Visé dat hij besefte dat het voetbal voor hem was weggelegd.

Hugo Cuypers was 15 jaar toen hij in Visé belandde. Hij bleef er twee seizoenen, maar kwam nauwelijks aan spelen toe door twee zware blessures die hem samen vijftien maanden aan de kant hielden. Een harde periode voor een tiener, maar wel eentje die zijn drang om door te zetten alleen maar versterkte.

"De tristesse om niet meer op het veld te staan was heel aanwezig, er was echt een gemis", vertelt hij op het YouTube-kanaal van Paul-José Mpoku. Vervolgens kreeg Cuypers onverwacht een duwtje in de rug van het lot, in de gedaante van Marc Wilmots.

Waardevolle adviezen

"Reno Wilmots kwam bij ons in de U16 en Marc kwam ons coachen. Ik raakte bevriend met zijn zoon. Op dat moment was hij al bondscoach van de Rode Duivels. Ik kreeg zo een inkijk in wat er nodig is om te slagen. Hij heeft me enorm geholpen tijdens mijn revalidatie, onder meer door me in contact te brengen met de osteopaat van de nationale ploeg, die vandaag nog altijd mijn vaste osteopaat is", herinnert de spits zich.

"Die blessures kwamen er nog vóór ik prof werd. Ik moest eerst herstellen en terugkeren, pas daarna kon ik aan een profcarrière denken. En hoewel ik vaak bij de betere spelers hoorde in de clubs waar ik speelde, zat ik niet op het hoogste niveau."



"Pas toen ik op mijn zeventiende bij Standard terechtkwam, maakte ik kennis met de elite en met de kwaliteit van de spelers rondom mij. Dat deed me beseffen wat ik nog miste en waar ik moest bijschaven", besluit Hugo Cuypers. Helaas gingen de deuren van het eerste elftal bij Standard nooit voor hem open, maar dat belette hem niet om zijn carrière in Griekenland te lanceren. Zal Marc Wilmots ooit proberen hem terug te halen?