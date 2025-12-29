Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen
Word fan van Portugal! 67

Cristiano Ronaldo liet zondagavond opnieuw van zich spreken op de Globe Soccer Awards. Ondanks eerdere uitspraken over een mogelijk afscheid, maakt de Portugees duidelijk dat zijn honger naar succes en doelpunten nog lang niet gestild is.

Ousame Dembélé werd zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar op de Globe Soccer Awards. Ook Cristiano Ronaldo viel in de prijzen. Hij won er de trofee voor beste speler van het Midden-Oosten.

Bij de prijsuitreiking liet hij zich nog eens uit over zijn toekomst, aangezien hij in een recent interview met Piers Morgan vertelde dat hij "binnenkort" zou stoppen. Die "binnenkort" lijkt echter nog niet voor meteen te zijn.

"Mijn passie is groot en ik wil doorgaan. Het maakt niet uit waar ik speel, of dat nu in het Midden-Oosten is of in Europa. Ik geniet altijd van voetbal en wil blijven spelen", sprak de Portugees volgens BBC.

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnige cijfers halen

Ronaldo won met zijn huidige club, Al Nassr, nog geen prijs. Dit seizoen kan het wel raak zijn, aangezien de ploeg na tien speeldagen met vier punten voorsprong op de eerste plaats staat. Verder zal hij de kaap van 1.000 doelpunten "zeker" halen.


"Je weet wat mijn doel is. Ik wil prijzen winnen en ik wil dat aantal bereiken (1.000 doelpunten scoren n.v.d.r.) dat jullie allemaal kennen. Dat aantal zal ik zeker halen, als ik gespaard blijf van blessures", besluit de aanvaller.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Portugal
Cristiano Ronaldo

Meer nieuws

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Bongonda - Duranville - Ngonge

12:40
'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

12:40
Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

12:20
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

12:00
1
RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

11:40
Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

11:20
Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

10:10
Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

10:30
Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

09:30
Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

09:00
Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

08:40
1
'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

08:20
2
RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

08:00
🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

07:40
1
Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

07:22
Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

07:00
7
Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

06:30
Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

23:00
Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

22:30
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

21:40
Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

22:00
Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

21:40
Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

21:20
Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

21:00
2
Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

20:30
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

20:00
10
'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

19:30
Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

19:00
1
Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

18:30
Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

18:00
'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

17:30
'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

17:00
1
'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

16:30
Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

16:15
Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is Reactie

Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is

15:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk' ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke King of Highbury King of Highbury over Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst aangespoelde aangespoelde over Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is marc van de poel marc van de poel over Wintertransfers 2019-2020 TatstOn TatstOn over "Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst TatstOn TatstOn over Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie' André Coenen André Coenen over Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved