Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo liet zondagavond opnieuw van zich spreken op de Globe Soccer Awards. Ondanks eerdere uitspraken over een mogelijk afscheid, maakt de Portugees duidelijk dat zijn honger naar succes en doelpunten nog lang niet gestild is.

Ousame Dembélé werd zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar op de Globe Soccer Awards. Ook Cristiano Ronaldo viel in de prijzen. Hij won er de trofee voor beste speler van het Midden-Oosten.

Bij de prijsuitreiking liet hij zich nog eens uit over zijn toekomst, aangezien hij in een recent interview met Piers Morgan vertelde dat hij "binnenkort" zou stoppen. Die "binnenkort" lijkt echter nog niet voor meteen te zijn.

"Mijn passie is groot en ik wil doorgaan. Het maakt niet uit waar ik speel, of dat nu in het Midden-Oosten is of in Europa. Ik geniet altijd van voetbal en wil blijven spelen", sprak de Portugees volgens BBC.

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnige cijfers halen

Ronaldo won met zijn huidige club, Al Nassr, nog geen prijs. Dit seizoen kan het wel raak zijn, aangezien de ploeg na tien speeldagen met vier punten voorsprong op de eerste plaats staat. Verder zal hij de kaap van 1.000 doelpunten "zeker" halen.



"Je weet wat mijn doel is. Ik wil prijzen winnen en ik wil dat aantal bereiken (1.000 doelpunten scoren n.v.d.r.) dat jullie allemaal kennen. Dat aantal zal ik zeker halen, als ik gespaard blijf van blessures", besluit de aanvaller.