Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Foto: © photonews
Rik De Mil laat in Charleroi bijna uitsluitend goede herinneringen achter. Kevin Van den Kerkhof brengt hulde aan iemand die hij beschouwt als een van de beste trainers uit zijn carrière.

Hoewel Hans Cornelis het werk mooi heeft overgenomen, liet het vertrek van Rik De Mil Charleroi niet onberoerd, zo bevestigden meerdere sterkhouders uit de kleedkamer. De voormalige coach van Club Brugge was er bijzonder geliefd.

“Ook al heb ik hem maar enkele maanden gekend, Rik De Mil zal een van de beste coaches uit mijn carrière blijven: iemand die heel menselijk is, maar ook tactisch erg sterk”, vertelt Kevin Van den Kerkhof aan de RTBF. “In mijn carrière heb ik tactisch sterke coaches gehad… maar menselijk teleurstellend, en soms ook het omgekeerde. De Mil heeft beide: hij is een echte man, hij zegt de dingen zoals ze zijn.”

Een mooi mens

“Als hij vandaag zo’n reputatie heeft, is dat niet voor niets. Rik De Mil blijft voor mij een prachtige ontmoeting en ik ben ervan overtuigd dat hij heel ver zal komen. Maar wij zijn professionals: mensen komen en gaan, zo werkt het nu eenmaal. We moeten ervoor zorgen dat dit geen impact op ons heeft”, gaat hij verder.

Zijn stijl verschilt van die van László Bölöni, met wie de Algerijnse international samenwerkte bij Metz: “Hij was mijn coach tijdens mijn eerste seizoen in Ligue 1. Ik kwam er na een sterk jaar bij Bastia. László liet me als rechtsbuiten spelen, maar hij had methodes die… laten we zeggen, ouderwets waren. Een beetje militair. Maar in wezen was hij een goed mens.”


“Men had me gezegd dat hij streng was, maar dat vond ik niet. Hij had een sterk verleden als coach, dus respect voor deze man. Helaas speelden we tegen de degradatie en was het voetbal erg defensief. We haalden weinig plezier uit het spel… en uiteindelijk zijn we toch gedegradeerd”, besluit Van den Kerkhof.

