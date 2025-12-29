Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

Hugo Cuypers komt van een seizoen met 19 doelpunten in de MLS. Maar de deuren van de Rode Duivels blijven gesloten.

De topschutter van de Jupiler Pro League in het seizoen 2022/2023 (27 goals) en al maanden een van de beste aanvallers in de MLS: Hugo Cuypers wacht nog altijd op zijn eerste selectie bij de Rode Duivels.

"Verdien ik een oproep voor de Rode Duivels? Ja, maar misschien niet meer dan anderen", antwoordt hij eerlijk op het YouTube-kanaal van Paul-José Mpoku. Cuypers werd sinds de U19 niet meer opgeroepen, maar kreeg wel al een telefoontje van de voorganger van Rudi Garcia, toen hij nog bij KAA Gent speelde.

"Domenico Tedesco belde me in september 2024 om te zeggen dat ik bij de vier aanvallers zat voor de interlandperiode, samen met Lukaku, Batshuayi en Openda. Maar hij zou er maar drie meenemen. Drie dagen later kwam de selectie en ik zat er niet bij", legt hij uit.

De Rode Duivels blijven een doel

"Sommigen zullen me misschien arrogant vinden, maar ik wilde niet degene zijn die één keer wordt opgeroepen. Als ik was geselecteerd, had ik misschien andere carrièrekeuzes gemaakt. Ik had vooral gehoopt op een zekere vorm van continuïteit bij de nationale ploeg", gaat Cuypers verder.



Hij wist wat hij deed toen hij in de MLS tekende. "Natuurlijk denk ik aan de Rode Duivels wanneer ik bij Chicago teken. Het voorbeeld van Christian Benteke — topschutter in de MLS maar niet opgeroepen — bewijst het: van buitenaf wordt de MLS niet als competitief genoeg beschouwd. Ik wist dat ik het risico liep om de komende maanden niet geselecteerd te worden."