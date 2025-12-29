Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

De Challenger Pro League zit een weekje in de winterstop en Karel Fraeye geeft een vooruitblik op de titelstrijd. Hij benoemt twee ploegen die volgens hem de promotieplaatsen zullen innemen.

Beveren en Kortrijk als hoofdrolspelers

Fraeye benadrukt dat Beveren een bijzonder sterke reeks neerzet. “Beveren is ronduit indrukwekkend”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. De combinatie van doelpunten, defensieve stabiliteit en een duidelijke visie vormt volgens hem de basis van hun positie bovenaan. De club versterkte de kern telkens gericht met ervaren spelers die meteen inzetbaar waren.

Ook Kortrijk ziet hij als een logische titelkandidaat. De club beschikt over een groot budget en trok meerdere gevestigde namen aan. De prestaties van Beveren zorgen er volgens hem voor dat Kortrijk relatief rustig kan meedraaien zonder constante druk.

Impact op de promotiestrijd

Fraeye besluit dat beide teams stevig op koers liggen richting promotie. De recente reeks van Beerschot, met een onverwachte nul op twaalf, heeft de kloof volgens hem aanzienlijk vergroot. Daardoor ziet hij weinig ruimte voor andere clubs om nog aan te sluiten.

Hoewel andere teams nog mathematische kansen hebben, wijst Fraeye op het verschil in stabiliteit en budget. De twee genoemde clubs combineren sportieve resultaten met een sterke kernopbouw. Dat maakt hen volgens hem de meest consistente kandidaten in de titelstrijd.

Vooruitblik op de tweede seizoenshelft

De expert verwacht dat de strijd om de eerste plaats tot het einde spannend blijft. Beide teams beschikken over voldoende kwaliteit om hun traject verder te zetten. De onderlinge duels van de topploegen zullen bepalend zijn voor de eindrangschikking.