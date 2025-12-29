RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union
Foto: © photonews

RAAL La Louvière was op zoek naar een nieuwe sportief directeur na het vertrek van David Verwilghen naar Anderlecht. Les Loups hebben intussen een opvolger gevonden.

Met drie promoties in vier jaar tijd heeft het project van RAAL onvermijdelijk interesse gewekt. David Verwilghen, een van de architecten ervan in zijn rol als sportief directeur, stond al maandenlang in de belangstelling. Nadat hij een aanbod van Standard beleefd had afgewezen, ging hij uiteindelijk in op dat van Anderlecht.

In de Easi Arena werd dus uitgekeken naar een nieuwe sportief directeur. Minder dan drie weken later is de opvolger van Verwilghen nog niet officieel aangekondigd, maar lijkt de keuze wel gemaakt. La Dernière Heure meldt dat Jonathan Kindermans het stokje zal overnemen, informatie die wij kunnen bevestigen.

Bewezen knowhow

De zoon van Jean Kindermans liet eerder al zien wat hij in zijn mars heeft bij Lierse, waar hij ondanks zeer beperkte middelen enkele veelbelovende profielen wist aan te trekken. Ook in 1A zal de RAAL creatief moeten zijn op de transfermarkt.

Het neusje voor talent van Kindermans zal dan ook van groot belang zijn om het uitgebreide scoutingswerk van David Verwilghen en zijn team verder te zetten. Net als zijn voorganger is Jonathan Kindermans een jonge sportief directeur: hij is 31 en zette in 2020 een punt achter zijn spelerscarrière (eveneens bij Lierse).


Opgeleid bij Anderlecht tot zijn 21e, speelde de voormalige middenvelder ook nog voor Telstar, Waalwijk, Leuven, Mechelen, Union en RWDM, voor hij zijn loopbaan afsloot bij Lierse. Nu krijgt zijn carrière als sportief directeur volop vleugels.

