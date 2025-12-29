Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

De comeback van Romelu Lukaku laat langer op zich wachten dan gehoopt. Hoewel er positieve signalen waren, kwam de Rode Duivel opnieuw niet in actie en blijft het wachten op zijn terugkeer.

Romelu Lukaku liep in het voorseizoen een zware hamstringblessure op bij Napoli. De voorbije weken zagen we goede signalen, maar de Rode Duivel wacht nog steeds op zijn comeback.

De spits zat namelijk bij de selectie voor de Italiaanse Supercup, al kwam hij uiteindelijk niet in actie. De Italiaanse media voorspelde dat Lukaku tegen Cremonese weer op het veld kon staan.

Maar ook daar kwam hij niet aan spelen toe. Lukaku zat zelfs niet op de bank. En dus blijft het afwachten wanneer hij zijn comeback maakt. Dat het voor 2026 is, is ondertussen al zeker.

Conte tempert verwachtingen rond Lukaku

Napoli-coach Antonio Conte kwam met een update. Hij had het ook over Kevin De Bruyne. "We hopen dat Lukaku en De Bruyne zo snel mogelijk weer fit zijn, maar we zullen geduldig moeten zijn. Hun blessures zijn niet te onderschatten", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"We moeten afwachten hoe en wanneer ze zullen terugkeren", aldus Conte. Lukaku wordt in januari terug verwacht terwijl De Bruyne pas begin maart op het veld zou kunnen staan.