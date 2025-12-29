Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Keisuke Goto blijft dit seizoen bij STVV, ondanks interesse van Anderlecht om hem terug te halen. De Japanse spits heeft redenen om wel en niet tussentijds te vertrekken.

Financiële stap vooruit

Goto zou bij een onmiddellijke terugkeer naar Anderlecht een hoger salaris ontvangen dan bij STVV. Zijn huidige loon ligt lager omdat hij in de zomer nog tot de RSCA Futures behoorde en geen volwaardig lid was van de A-kern.

Toch ziet de spits geen noodzaak om nu al te kiezen voor dat voordeel. Hij is pas twintig en verwacht dat zijn financiële groei vanzelf volgt vanaf de zomer, wanneer zijn contractuele situatie verandert, zo meldt Het Nieuwsblad. De toenemende interesse van buitenlandse clubs bevestigt dat zijn marktwaarde stijgt.

De aanvaller beseft dat een overstap naar een grotere competitie op termijn mogelijk is. Dat vooruitzicht maakt een onmiddellijke transfer minder dringend. Zijn prestaties bij STVV versterken zijn positie en vergroten de kans op een lucratieve stap later. De club weet dat zijn waarde verder kan toenemen richting 2026.

Japanse stiptheid

Een reden voor zijn keuze om niet terug te keren ligt in zijn houding tegenover contractuele verplichtingen. In de Japanse voetbalcultuur is het respecteren van afspraken een belangrijk principe, meldt de krant. Goto wil zijn huurovereenkomst bij STVV volledig naleven en pas na afloop opnieuw instappen bij Anderlecht. Hij beschouwt dat als de correcte manier van handelen.


Goto benadrukt dat hij zowel STVV als Anderlecht waardeert. Hij wil pas volledig voor Anderlecht spelen wanneer zijn huidige verbintenis is afgerond. Zijn gedrag tijdens de recente onderlinge wedstrijd illustreerde dat: hij nam zijn verantwoordelijkheid bij STVV, maar vermeed opvallende vieringen uit respect voor zijn werkgever in Brussel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Keisuke Goto

Meer nieuws

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Reactie

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

14:40
1
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00
RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

11:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

13:30
📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

14:00
Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

13:30
5
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

12:00
4
🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

07:40
1
'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

12:40
Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

12:20
Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

11:20
Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

10:30
Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

11:00
1
RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

08:00
Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

10:10
Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

09:00
Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

22:30
9
Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

09:30
'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

08:20
2
Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

08:40
1
Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

07:00
8
Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

07:22
Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

06:30
1
Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

21:40
Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

23:00
Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

21:40
Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

22:00
Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

21:00
4
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

20:00
10
Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen pief pief over Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst dbr1609 dbr1609 over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' André Coenen André Coenen over Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf J K J K over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden RAFC ploeg vant stad RAFC ploeg vant stad over Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' -URKO -URKO over Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel Shake spier Shake spier over Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen Shake spier Shake spier over Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved