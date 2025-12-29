Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Keisuke Goto blijft dit seizoen bij STVV, ondanks interesse van Anderlecht om hem terug te halen. De Japanse spits heeft redenen om wel en niet tussentijds te vertrekken.

Financiële stap vooruit

Goto zou bij een onmiddellijke terugkeer naar Anderlecht een hoger salaris ontvangen dan bij STVV. Zijn huidige loon ligt lager omdat hij in de zomer nog tot de RSCA Futures behoorde en geen volwaardig lid was van de A-kern.

Toch ziet de spits geen noodzaak om nu al te kiezen voor dat voordeel. Hij is pas twintig en verwacht dat zijn financiële groei vanzelf volgt vanaf de zomer, wanneer zijn contractuele situatie verandert, zo meldt Het Nieuwsblad. De toenemende interesse van buitenlandse clubs bevestigt dat zijn marktwaarde stijgt.

De aanvaller beseft dat een overstap naar een grotere competitie op termijn mogelijk is. Dat vooruitzicht maakt een onmiddellijke transfer minder dringend. Zijn prestaties bij STVV versterken zijn positie en vergroten de kans op een lucratieve stap later. De club weet dat zijn waarde verder kan toenemen richting 2026.

Japanse stiptheid

Een reden voor zijn keuze om niet terug te keren ligt in zijn houding tegenover contractuele verplichtingen. In de Japanse voetbalcultuur is het respecteren van afspraken een belangrijk principe, meldt de krant. Goto wil zijn huurovereenkomst bij STVV volledig naleven en pas na afloop opnieuw instappen bij Anderlecht. Hij beschouwt dat als de correcte manier van handelen.



Goto benadrukt dat hij zowel STVV als Anderlecht waardeert. Hij wil pas volledig voor Anderlecht spelen wanneer zijn huidige verbintenis is afgerond. Zijn gedrag tijdens de recente onderlinge wedstrijd illustreerde dat: hij nam zijn verantwoordelijkheid bij STVV, maar vermeed opvallende vieringen uit respect voor zijn werkgever in Brussel.