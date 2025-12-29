Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Wie zegt einde van het jaar, zegt overzicht: het jaar 2025 werd gekenmerkt door de titel van Union Saint-Gilloise, de consistentie van Club Brugge en enkele verrassingen. Hier is ons elftal van het afgelopen jaar!

Doelman

2025 was geen topjaar voor de doelmannen in de Jupiler Pro League. Verschillende keepers vertrokken tijdens de zomer, anderen overtuigden niet. De keuze is beperkt.

Colin Coosemans was een optie, maar zijn herhaalde fouten (zoals recent tegen Westerlo) doen ons kiezen voor een andere naam: Tobe Leysen. “Alles wijst erop dat hij klaar is voor een stap hogerop.” De OHL-doelman moet op zijn 23ste een club vinden die zijn niveau weerspiegelt.

Verdedigers

Union Saint-Gilloise kan niet genegeerd worden. Kevin Mac Allister was in 2025 een constante factor: sterk in de Play-offs, in de competitie én in de Champions League. Hij blijft ook weg van controverse, in tegenstelling tot Burgess.

Naast hem staat Brandon Mechele, opnieuw volwaardig Rode Duivel en zelden wisselvallig. Luka Vuskovic maakte eveneens indruk. “Op zijn zeventiende scoorde hij en drukte hij zijn stempel op de Pro League.” Inmiddels doet hij hetzelfde in de Bundesliga. Zo ontstaat een driemansverdediging.

Middenvelders

Ardon Jashari, profvoetballer van het jaar en kanshebber op de Gouden Schoen, hoort erbij. Hij vertrok in de zomer, maar zijn prestaties blijven nazinderen. Hans Vanaken bevestigde opnieuw met 13 goals en 14 assists, en een rol bij de nationale ploeg.

Wie komt erbij? Nathan De Cat was een revelatie, Adem Zorgane maakte de overstap naar Union. Toch kiezen we voor Ryotaro Ito, dirigent bij STVV. Zijn tweede helft van seizoen 25-26 is “uitzonderlijk.”

Op de flanken opnieuw een Bruggeling: Christos Tzolis. “Zonder twijfel een van de volgende grote uitgaande transfers.” Aan de andere kant Thorgan Hazard, deels bij gebrek aan alternatieven, maar zijn veelzijdigheid maakt hem bruikbaar. “Als hij niest, is heel Anderlecht ziek.”

Aanvallers

De spitsen lieten het afweten in 2025-2026. Daarom kiezen we voor het duo dat Union naar de titel leidde: Promise David (22 competitiegoals) en Franjo Ivanovic, die in de slotfase uitblonk voor zijn vertrek.

David bevestigt met 8 goals dit seizoen, Ivanovic scoorde er 10 tussen januari en mei en leverde USG een transferopbrengst op via Benfica.

Trainer van het jaar

Twee namen springen eruit: Nicky Hayen en Sébastien Pocognoli. Hayen hield lang stand tegen Union en kreeg veel steun na zijn discutabele ontslag. Pocognoli bezorgde USG de langverwachte titel en werkte tot zijn vertrek naar Monaco sterk verder.

“De titel en de prestaties volstaan ruimschoots om Pocognoli tot trainer van het jaar te benoemen.”

Bank

Coosemans – Seys – Burgess – Smets – Nazinho – De Cat – Zorgane – Van de Perre – Karetsas – Erenbjerg – Bertaccini.

