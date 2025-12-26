Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

Het jaar 2025 zit er bijna op. Hoog tijd om het jaaroverzicht te maken dus. En daarbij wordt ook stilaan duidelijk dat er in het afgelopen jaar toch wel een paar bijzondere dingen zijn gebeurd. Wat dacht u van de titel van Union SG bijvoorbeeld, na bijzonder sterke play-offs?

De voorbije jaren was Union SG er al een paar keer dichtbij gekomen, maar in het voorjaar van 2025 was het eindelijk zover en konden de Brusselaars na hele lange tijd nog eens een titel aan hun arsenaal gaan toevoegen.

Eindelijk een titel voor Union SG

Jan Bakelants had het enorm voor Union SG en is dan ook blij dat ze eindelijk eens een titel hebben weten te pakken. Volgens hem hebben de Brusselaars veel sympathie opgebouwd, omdat ze succesvol zijn met beperkte middelen.

"Het is een soort 'Moneyball'-verhaal, gebaseerd op datagedreven scouting. Dat Union niet zo lang geleden nog in tweede klasse zat, doet wel de vraag rijzen: is het niveau in België misschien niet zo hoog?", stelt hij zich vragen in HUMO.

Succesvol in het jaar waarin het minst verwacht werd?

Frank Boeckx pikte meteen in: "De mensen achter Union komen uit de gokwereld. Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos dat zij over data beschikken die zij ook dénken te hebben, maar toch missen."



Volgens Boeckx is Union SG net succesvol gebleken in het jaar waarin dat misschien het minste verwacht werd. Na een slechte start hebben ze de boel kunnen omdraaien - zonder de coach te ontslaan, zoals bij veel andere ploegen zou zijn gebeurd. En de rest is geschiedenis.