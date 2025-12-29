📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

Nice heeft een wijziging doorgevoerd op de trainersbank. De club kiest voor een ervaren opvolger om de sportieve situatie te stabiliseren.

Puel keert terug bij Nice

De Zuid-Franse club heeft de samenwerking met Franck Haise beëindigd en Claude Puel aangesteld als nieuwe hoofdcoach tot het einde van het seizoen. Voor Puel betekent dit een terugkeer, aangezien hij de ploeg al eerder leidde tussen 2012 en 2016. De club communiceerde de beslissing officieel.

Puel beschikt over een uitgebreid palmares als trainer. Hij stond eerder aan het roer bij Monaco, Rijsel, Lyon, Southampton, Leicester en Saint‑Étienne. Tijdens zijn periode bij Monaco veroverde hij in 2000 de landstitel. Zijn loopbaan omvat zowel Franse topclubs als buitenlandse opdrachten.

Einde van het tijdperk Haise

Haise was sinds de zomer van 2024 actief bij Nice. Vorig seizoen leidde hij de ploeg naar een vierde plaats in de Ligue 1. Ondanks die prestatie bleef het huidige seizoen achter bij de verwachtingen. Na zestien speeldagen staat Nice dertiende met zeventien punten.

Ook in Europa liep het mis. In de Europa League staat Nice laatste in de groep zonder punten. De combinatie van tegenvallende resultaten in competitie en Europa heeft de clubleiding ertoe aangezet om in te grijpen.

Nieuwe start

Voor Rode Duivel Charles Vanhoutte betekent de trainerswissel een nieuwe dynamiek binnen de selectie. De club hoopt dat de terugkeer van Puel leidt tot meer stabiliteit en betere resultaten in de tweede seizoenshelft.

Met een contract tot het einde van het seizoen krijgt Puel de opdracht om de ploeg opnieuw richting de bovenste helft van het klassement te loodsen. De komende weken moeten duidelijk maken of de ervaren coach de gewenste ommekeer kan realiseren.

