Ongelooflijke zaken gedaan, maar ook pijnlijk bisnummer: Tim Matthys verlaat KV Mechelen met zeer gemengde balans

KV Mechelen heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat het Tim Matthys ontslagen heeft. Een andere sportief directeur moet het roer overnemen. We maken de balans op van de bijna twee en een half jaar dat Matthys verantwoordelijk was voor de transfers bij Malinwa.

Seizoen 2022-2023

Tim Matthys vervulde deze functie vanaf november 2022 en het was dus moeilijk om meteen tot een productieve winterperiode te komen. Hij haalde voormalig Anderlecht-talent Agyei op huurbasis naar Mechelen en ontlastte de club van de salarissen van Thibaut Peyre en Gustav Engvall. Het grondigere werk moest volgen met het samenstellen van de kern voor het volgende seizoen.

Seizoen 2023-2024

Matthys scoort op inkomend vlak stevige punten in de zomer van 2023. Hij slaagt erin om Foulon, Lauberbach en Konaté transfervrij op te pikken. Daarnaast strikt hij met Belghali een toptalent uit de Challenger Pro League en met Pflücke een speler die perfect past bij het DNA van KV Mechelen. Het kunnen huren van Cobbaut is ook een straffe stunt en de uitleenbeurt van Bassette is eveneens een meevaller.

Qua uitgaand verkeer ontdoet KVM zich van overbodige spelers, weliswaar zonder transferinkomsten te kunnen innen. Tijdens de winter lukt dat wel door de verkoop van Soelle Soelle, Malede en Vanlerberghe. Het levert meer dan een miljoen op, wat de aankoop van Munashe Garananga compenseert en die zou later nog voor een financiële opsteker zorgen. Op sportief vlak vervult Slimani nog enkele maanden een belangrijke rol.

Seizoen 2024-2025

Na een half jaartje in Mechelse loondienst wordt Garananga verkocht voor liefst 4 miljoen euro en voor Mukau wordt 5 miljoen euro gecasht. Uit financieel oogpunt zijn dit de grootste meerwaarden die Matthys voortbrengt. Ook Bates, Van Hoorenbeeck en Lavalée brengen samen nog eens bijna 2 miljoen euro op. Daar staat tegenover dat een sterkhouder als Coucke gratis weg kan gaan. Een scenario dat zich met Foulon herhaalt.

Het is pijnlijke vaststelling dat dit twee jaar na elkaar kan gebeuren. Op sportief vlak is het knap dat Matthys Raman naar Mechelen wist te halen, maar ook hier staan enkele tegenvallers tegenover. Dahl kan zijn transferbedrag (1,2 miljoen euro) voorlopig niet waarmaken. Met Van Cleemput en Vanheusden werden garanties op blessures gehaald, terwijl KV al een soortgelijke ervaring had meegemaakt met Bolingoli.

Conclusie

Financieel waren de transfers van Garananga en Mukau de voltreffers die in schril contrast staan met het vertrek van Coucke en Foulon. Op sportief vlak was het eerste volwaardige seizoen van Matthys beter dan zijn tweede, maar hier moet wel rekening gehouden worden met het feit dat hij moest werken met vrij beperkte middelen. Een spits van het kaliber van Raman strikken blijft voor een club als KVM geen evidentie.

Kortom: in grote lijnen heeft Tim Matthys als sportief directeur, onder de omstandigheden die in Mechelen gelden, behoorlijk werk verricht. Hij kan zeker naar bepaalde verwezenlijkingen wijzen, terwijl er zoals bij iedereen ook wel zaken zijn die minder goed zijn uitgedraaid. Met het vertrek van minstens twee titularissen en het aflopen van enkele huurovereenkomsten, zal zijn opvolger zeker genoeg werk hebben.