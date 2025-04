In de play-offs is het niet altijd plezant, JPL-trainer slaat harde mea culpa: "Dit is mijn verantwoordelijkheid, eerste klasse onwaardig"

In de play-offs is het niet altijd plezant. Eén van de trainers uit de JPL moet dat nu ondervinden en steekt de hand in eigen boezem.

Vincent Euvrard moet na de vorige speeldag best wel een positief beeld gehad hebben van de Europe Play-offs. Ineens kwam zelfs zijn Dender dicht bij alle andere ploegen te staan, na de overwinning tegen Westerlo. Een bezoek aan Mechelen heeft zijn spelers stevig met de voeten op de grond gezet. Dender ging met de billen bloot na een rampzalige eerste helft.

"Ik denk wel dat de zege voor Mechelen verdiend is", steekt Euvrard van wal met een grijns en een cynisch grapje. "Wij hadden een complete, collectieve offday. Als je je zo presenteert in een eerste helft, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. Ik moet de spelers klaar maken voor de wedstrijd. Naar mijn gevoel hadden we een goeie trainingsweek, maar dat is niet hoe we ons gepresenteerd hebben."

Dramatische Dender-verdediging

Euvrard kijkt dus in de eerste plaats naar zichzelf in plaats van naar de spelers. "Van in de eerste minuten hebben we achter de feiten aangelopen. We wilden hoog druk zetten, maar bepaalde taken werden niet uitgevoerd en Mechelen bespeelde de ruimte heel goed. In de box hebben we dramatisch verdedigd en een individuele fout ligt dan nog eens aan de basis van de 3-0."

Met zo'n score na ruim twintig minuten wisten ze bij Dender ook wel hoe laat het was. "Mechelen heeft een heel goed elftal dat vloeiend voetbal kan brengen. We winnen nog wel de tweede helft met 1-2, maar Mechelen had de score ook verder kunnen uitdiepen. Daar moeten we eerlijk in zijn. En onze eerste helft was absoluut eerste klasse onwaardig."

Euvrard wil zo'n prestaties niet meer zien

Dat zijn harde woorden. "We zitten ook iets te ver in ons proces om nog dergelijke prestaties af te leveren, vind ik. Volgende week moeten we ons op een heel andere manier presenteren."