Ferme opsteker voor verschillende KV Mechelen-spelers en Storm doet zelfs iets voor allereerste keer: "Leren van Benito Raman"

Verschillende KV Mechelen-spelers zullen bijzonder goed slapen vannacht. Vooral bij Nikola Storm en Lion Lauberbach zal het deugd doen om eindelijk de ban te kunnen breken. Hun doelpunten hebben Malinwa de koppositie in de Europe Play-offs bezorgd.

Beiden stonden immers droog sinds 26 oktober 2024. "Ja, maar Storm speelt elke week", duidt interim-trainer Vanderbiest meteen een verschil aan. "Lion Lauberbach heeft een paar keer zijn kans gehad maar is de laatste weken op training erg scherp. Ik heb ook gezegd dat iedereen zijn momenten zal krijgen in de play-offs, in de mate van het mogelijke. Hij heeft getoond dat hij er klaar voor was."

Vanderbiest was dus vooral met de prestatie van Lauberbach in de wolken. "Hij heeft hard gewerkt. Hij legde veel diepgang in zijn spel, waardoor de ruimtes tussen de lijnen ook groter worden voor spelers als Hairemans, Schoofs en Mrabti. Lauberbach was zeker een sterke exponent." De Duitser werkte vlotter af dan anders. "Vanavond liep het perfect", knikte de spits.

Lauberbach in concurrentie met Raman

"Het is gewoon zo dat je vaak in goede positie staat maar de bal geblokkeerd geraakt. Deze keer kwamen de ballen door", is zijn verklaring. Lauberbach was al een hele tijd onder Benito Raman terechtgekomen in de rangorde. "Ik wil leren van Benito, hij is één van de betere spitsen in de reeks. Ja, hij is een ander type, maar hij maakt ook van die loopbewegingen in de diepte. Daarom kan ik van hem leren."

Nikola Storm wachtte al even lang als Lauberbach op een doelpunt en opende de score met het hoofd. "Of ik nu kopbalspecialist ga worden? Neen, zeker niet", lacht hij. "Ik denk dat het mijn eerste doelpunt ooit met het hoofd is, zelfs inclusief de jeugdopleiding. Het doet deugd, het is een keer leuk op deze manier. Je bent altijd wel op zoek naar de doelpuntjes. Vanavond zat er misschien nog iets meer in."

Schoofs weer helemaal hersteld

In elk gevoel is er weer progressie in zijn spel merkbaar. "Na mijn knieblessure was ik even zoekende, maar nu loopt het weer beter. Ik hoop dat ze in de volgende matchen ook binnenvliegen." Een andere speler die met de glimlach van het veld kon stappen, was Rob Schoofs. Zijn twee doelpunten zullen de aanvoerder zeker deugd doen, nadat hij in de vorige match pas terugkeerde uit blessure.