KV Mechelen-speler heeft veelzeggende reactie in huis over het ontslag van sportief directeur Tim Matthys

Het ontslag van Tim Matthys lijkt een plots besluit en de reactie van één van de KV Mechelen-spelers laat blijken dat ook zij het niet hadden zien aankomen. Het is extra opvallend omdat Matthys ook zelf een verleden als speler heeft bij KV.

Door een 'verschil in visie' zijn de wegen gescheiden tussen KV Mechelen en sportief directeur Tim Matthys. Niet na afloop van het huidige seizoen, maar wel met onmiddellijke ingang, vlak voor het plaatsvinden van de tweede speeldag in de Europe Play-offs. Het is best wel een drastische maatregel, maar ze hebben bij Malinwa de knoop meteen doorgehakt.

Dan is het wel interessant om eens te polsen hoe dat nieuws is binnengekomen in de spelersgroep. "Het was vreemd hoe we het donderdag vernamen", vindt aanvaller Lion Lauberbach. "We kregen het te horen vlak na de training. Dat was een vreemde timing. We waren wat geshockeerd." Hij maakt dus duidelijk dat de spelers het absoluut niet verwacht hadden.

KV Mechelen heeft gespeeld voor Matthys

Dat strookt ook met de indruk dat het best een grote verrassing is Achter de Kazerne. Voor de spelers is het ook niet helemaal ideaal om van zo'n nieuws op de hoogte gesteld te worden in de aanloop naar een wedstrijd. "Ik probeerde mij te concentreren op de wedstrijd tegen Dender. Ik denk dat we ook deels voor hem gespeeld hebben."

KV Mechelen houdt het op een verschil in visie en wil voorts vanop bestuursniveau geen verdere uitleg verschaffen. Ook de spelers hebben amper informatie over wat nu juist aan de basis ligt van de genomen beslissing. "Ze hebben ons niets verteld over de reden van zijn ontslag. Misschien hebben ze de Belgische spelers meer verteld, maar ik weet niets meer."

Einde verhaal voor opvolger Caluwé

In elk geval is Matthys na een periode van net geen twee en een half jaar sportief verantwoordelijke af bij KV Mechelen. Hij werd in november 2022 aangesteld als opvolger van Tom Caluwé.