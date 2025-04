De onrust bij Standard wordt steeds groter: "Nog meer vragen dan voor het akkoord"

De nederlaag van Standard in de Waalse derby tegen Charleroi heeft diepe sporen nagelaten in Luik. Analist Alex Teklak spaarde de ploeg van Ivan Leko niet in zijn analyse in La Dernière Heure.

“Charleroi heeft deze derby meer willen winnen. Bij Standard verander je niet zomaar van mentaliteit, zelfs niet voor een derby", klonk het scherp. Teklak wijst op de moeilijkheid waarmee Standard zich aanpast aan andere omstandigheden, zelfs in wedstrijden die normaal voor extra motivatie zorgen. “Tijdens de reguliere competitie speelde Standard heel anders. Je ziet dat een mentale switch niet vanzelf gebeurt.” Volgens de ex-verdediger is het niet nieuw dat Standard moeite heeft om terug te vechten na een achterstand. “Als ze op achterstand komen, keren ze zelden terug. In vijftien wedstrijden waarin ze op achterstand kwamen, wonnen ze er amper twee. Dertien keer lieten ze punten liggen.” De sportieve onrust wordt verergerd door wat zich achter de schermen afspeelt. “De club zit in een nog troebelere periode. Er zijn meer vragen dan vóór het akkoord rond de overname. Dat is paradoxaal. Er moet snel duidelijkheid komen, want die onzekerheid weegt op de sportieve prestaties.” Teklak wijst er ook op dat de media steeds dieper graven in de malaise bij de club. “De media krabben, zoeken en vinden ook effectief dingen. Dat beïnvloedt het hele klimaat. De onrust sijpelt door tot op het veld.” Tot slot wijst de analist op het belang van het recente interview van coach Ivan Leko. “Die woorden waren bijzonder interessant. Ze tonen hoe moeilijk het is om in deze omstandigheden scherp te blijven. Standard moet dringend orde op zaken stellen, anders dreigt de situatie verder te ontsporen.”