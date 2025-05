KRC Genk-coach Thorsten Fink hoopt dat zijn ploeg van Union SG kan leren

Genk begon sterk aan de play-offs, maar zag zijn voorsprong volledig verdampen. Coach Thorsten Fink wijst op de mentale druk en hoopt dat zijn ploeg net als Union SG lessen trekt voor volgend seizoen.

Wat KRC Genk de laatste weken meemaakt, lijkt hard op wat Union SG afgelopen seizoen overkwam. De Limburgers startten met een mooie voorsprong aan de play-offs, maar gaven die helemaal uit handen.

Genk werd meer dan één keer benadeeld door de arbitrage, wat zeker zal hebben meegespeeld, maar het niveau was ook gewoon teleurstellend in play-offs. Coach Thorsten Fink had het op zijn persconferentie over het mentale aspect.

"Ik ga het niet opnieuw hebben over de scheidsrechters. Maar ook op mentaal vlak is dit een heel complexe minicompetitie. Door de halvering zie je een grote voorsprong heel snel wegsmelten. Terwijl de verwachtingen enorm hoog zijn, precies door die voorsprong", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Daarmee omgaan bleek moeilijk, ook al hebben wij intern nooit de nadruk gelegd op het mentale", gaat hij verder. "Zelfs voor ervaren spelers kan het lastig zijn."

De Duitse trainer wil dat zijn troepen leren van Union SG. "Burgess en co verspeelden vorig seizoen met Union een voorsprong van 19 punten. Zij hebben er duidelijk uit geleerd, hopelijk lukt ook ons dat naar volgend seizoen toe."