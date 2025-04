Kapitein verrast met positivisme na knoert van een wedstrijd: supporters kunnen er niet mee lachen

Bij Standard Luik, een club waar de waarden van verlangen en moed nog sterker zijn dan elders, moet een aanvoerder weten hoe hij de opstand moet leiden. En dus hebben ze bij de Rouches echt wel een probleem.

Wanneer Aiden O'Neill sprak over een team dat "alles heeft geprobeerd" om terug te komen in de Waalse derby, is het logisch dat de Luikse fans het daar niet helemaal mee eens zijn.

Supporters boos

Voor de fans van Standard zijn de Europe Play-offs altijd een moeilijke periode. De Rouches hebben niet meer gewonnen in deze mini-competitie gedurende 22 wedstrijden en ook nu zijn ze begonnen met een magere 1/6.

Nadat ze werden tegengehouden door Mechelen in de eerste wedstrijd, werden de spelers van Ivan Leko zondagavond verslagen in Charleroi, waar ze helemaal niets hebben laten zien. Slechts één doelpoging in 90 minuten.

Gebrek aan wilskracht?

Ivan Leko praat meestal over grinta, mentaliteit en wilskracht. Aanvoerder Aiden O'Neill ging in de mixed nog verder: "We hebben verschillende kansen gehad. Het is jammer om een doelpunt te incasseren met een man minder. De wedstrijd was moeilijk, iedereen heeft wel eens zo'n moment."

"Het team heeft er alles aan gedaan om gelijk te maken, met een paar kleine kansen. Het is niet gelukt. Het is aan ons om zo snel mogelijk weer op te veren, omdat we de Europe Play-offs nog kunnen winnen." Ontluisterend positief en de reden waarom Standard de play-offs ook dit jaar niet zal winnen?