"Het begint zorgwekkend te worden": Philippe Albert luidt alarmbel na nederlaag van Standard

22 wedstrijden zonder overwinning in de Play-offs, een nederlaag tegen Charleroi... Philippe Albert slaat alarm na de nieuwe verliespartij van Standard.

Standard heeft het lastig in de play-offs, dat staat buiten kijf. Na alweer een nederlaag tegen Charleroi (1-0) zit de Luikse club nu aan een pijnlijke reeks van 22 wedstrijden zonder overwinning in de play-offs.

Albert windt er in Le Soir geen doekjes om: “Er moet een einde komen aan deze reeks. Want op dit moment begint het behoorlijk zorgwekkend te worden.” Een onverbiddelijke vaststelling voor een club die steeds dieper wegzakt.

Maar het probleem gaat volgens Albert verder dan enkel de sportieve resultaten. Hij wijst op de algemene instabiliteit rond de club, die volgens hem zwaar doorweegt op de spelersgroep. “Bovendien kan ik me voorstellen dat de onzekerheid met betrekking tot de situatie van de club zijn weerslag heeft op de spelers”, benadrukt hij.

Ook het lot van de uitgeleende spelers baart hem zorgen: “En laten we de kwestie van de uitgeleende spelers niet vergeten, die niet weten wat de toekomst voor hen in petto heeft,” voegt hij eraan toe.

Of Standard het hoofd boven water kan houden, blijft de vraag. Tussen sportieve urgentie en structurele onzekerheid is de weg naar beterschap allesbehalve eenvoudig. Maar één ding is duidelijk: er moet snel actie komen, voor het volledig ontspoort.