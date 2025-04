Rookbommen planten in het uitvak? Charleroi-fans zijn jammer genoeg niet de eersten die het probeerden

In de bezoekerstribune op Mambourg werden afgelopen weekend rookbommen geplant onder de stoeltjes in de kleuren van Sporting Charleroi, die op afstand moesten worden ontstoken. Een opmerkelijke praktijk... maar niet ongekend.

Al een geval... op Rocourt tijdens RFC Liège-Beerschot

Rookbommen planten in het uitvak: deze praktijk lijkt nieuw, maar is dat niet en begint zelfs populairder te worden. Ergste van al: wat er gebeurde in het Mambourg was zelfs niet de eerste keer... in België.

Opvallend: Antwerpfans laten vanop afstand rode rookbommen ontploffen... in bezoekersvak van Beerschot in Luik https://t.co/Nd7jZmkHSg pic.twitter.com/AW0AfRr93t — GVA Sport (@gvasport) February 4, 2024

Inderdaad, in februari 2024, iets meer dan een jaar geleden dus, speelde zich een opmerkelijke scène af op Rocourt tijdens de wedstrijd tussen RFC Liège en Beerschot in de Challenger Pro League. De supporters van de Ratten, aanwezig in het bezoekersvak stonden plots in de rook... maar niet in de kleuren van Club Luik: het waren rookbommen in de kleuren van Antwerp die op afstand werden ontstoken.

De feiten zijn zeer vergelijkbaar, behalve dat de lokale club - FC Liège - niet direct betrokken was. Ook al is het de vraag hoe de Antwerp-ultra's toegang hebben gekregen tot de tribunes van Rocourt...

De zaak Toulouse-Nantes

In Frankrijk probeerden enkele individuen aan de kant van Toulouse dit in de tribune van de supporters van FC Nantes. In mei 2023 hadden drie TFC-supporters een op afstand activeerbaar apparaat geïnstalleerd in het bezoekersvak, wat werd ontdekt tijdens een security check.

Een op batterijen werkend apparaat dat "op een kilometer afstand" geactiveerd kon worden, beweerde één van de beschuldigde supporters tijdens zijn verhoor voor de correctionele rechtbank van Toulouse, zoals gemeld door La Depeche. Je hoefde zelfs niet in het stadion te zijn. Twee personen waren enkele dagen eerder naar het stadion gegaan om de rookbommen te installeren en werden opgemerkt door de bewakingscamera's van het stadion.

Ook Toulouse FC klaagde zaak aan. "Economisch gezien is de reputatie van de club geschaad. Ons imago is besmeurd. We eisen 21.500 euro schadevergoeding. Een bedrag ver onder onze verliezen van die dag", pleitte de advocaat van de club. Gezien de relatie tussen de directie van Sporting Charleroi en haar supporters, kan men zich voorstellen dat een dergelijke procedure ook zal plaatsvinden als de verantwoordelijken voor de "grap" van deze zondag geïdentificeerd worden.