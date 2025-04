Opmerkelijke uitspraken van Mehdi Bayat na het rookbomincident tijdens Charleroi-Standard: "We zijn al blij als de wedstrijd voorbij is..."

De nabespreking van Charleroi - Standard blijft het gesprek van de dag. In La Tribune heeft Mehdi Bayat voor het eerst gesproken over het incident.

Op maandagavond was Mehdi Bayat, de gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi, te gast op het programma La Tribune op RTBF. De sterke man van de Zebra's keerde natuurlijk terug naar het incident met pyrotechnische apparaten die verborgen waren onder de stoelen van Standard-supporters, en hij hield geen blad voor de mond.

"Het is triest, want op dit moment hebben we slechts één Waalse derby tussen Charleroi en Standard. Deze wedstrijd wordt telkens moeilijker te organiseren en zoals ik tegen sommige supporters zei, zijn we blij om de wedstrijd te kunnen afmaken. Hier had de wedstrijd bijna niet eens kunnen beginnen."

Aan de andere kant benadrukte Philippe Albert de voorbedachtheid van de daad, wat hem koude rillingen bezorgt. "Het is ernstig. Hoe kan men zich zo'n scenario voorstellen, de voorbedachtheid? Dit is iets dat van tevoren wordt voorbereid, realiseer je je in welke toestand deze mensen zijn om zo te handelen? Voor mij is er geen medelijden met zulke mensen."

De meningen zijn unaniem...

Een standpunt gesteund door Stéphane Streker, die benadrukt dat de club Charleroi een van de eerste slachtoffers is van deze kennelijk geïsoleerde daad. "Het is anoniem, voorbedacht, laf, gevaarlijk en volledig veroordeelbaar. Dit gaat echt te ver en iedereen is slachtoffer. De club is slachtoffer en de voetballiefhebbers zijn slachtoffer."

Tenslotte benadrukte Swann Borsellino de legitieme strijd van de Ultras om hun rechten in de stadions te behouden. "Wat me stoort, is dat de Ultra-groepen de eersten zijn, overal in Europa, om te vechten voor hun rechten. Maar we worden geconfronteerd met dingen zoals deze die veel positieve gevechten ondermijnen."

"Ik wil geen Standard - Charleroi zonder supporters, zoals PSG - OM zonder supporters, maar dit begint zich in veel landen voor te doen. Met dergelijke acties zullen we eindigen met covid-wedstrijden."