"Afschuwelijke, voorbedachte daad": Standard laat niets heel van Charleroi-supporters en vraagt om ongeziene straffen

Twee dagen na de verloren Waalse derby in Charleroi heeft Standard Luik een verklaring uitgegeven als reactie op de gebeurtenissen voor de wedstrijd. De thuisaanhang had rookbommen verstopt in het uitvak om vanop afstand te laten knallen.

Het was een scène die iedereen verbaasde. Een halfuur voor aanvang van de Waalse clash werd de tribune voor de Luikse supporters leeggemaakt door de ordediensten. De reden hiervoor was dat deze tribune was voorzien van vuurwerk door de supporters uit Charleroi. Dinsdagochtend heeft Standard een verklaring gepubliceerd waarin voor het eerst wordt gereageerd op deze gebeurtenissen. "Het is nu duidelijk dat de aanwezige Rouchesupporters tijdens de wedstrijd Charleroi - Standard het doelwit zijn geweest van een afschuwelijke, voorbedachte daad die gericht was op het toebrengen van lichamelijke letsels." Standard vraagt om voorbeeldstraffen "Een drama is ternauwernood vermeden." Standard verlangt dat de daders "gestraft worden met de grootst mogelijke strengheid door voorbeeldstraffen, zodat dit nooit meer zal gebeuren." 📝 Communiqué officiel après Charleroi - Standard → https://t.co/wMF2gf4mPl



📝 Officieel communiqué na Charleroi - Standard → https://t.co/rytelaogFv#RSCL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/SSyDPSYHe3 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) April 8, 2025 De club uit de Vurige Stede "zal bijzonder aandachtig zijn zodat het onderzoek van de bevoegde autoriteiten duidelijkheid kan verschaffen over deze duistere zaak en de daders kan identificeren." Maandag had de directie van Sporting Charleroi al een verklaring gepubliceerd op hun sociale media, waarin zij deze daden als "onacceptabel" bestempelde en bereid was om samen te werken met de veiligheidsdiensten om de daders te identificeren.