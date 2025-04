Nieuwe club heeft verregaande interesse in... man-in-vorm Ferran Jutgla: Club Brugge moet handelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft Ferran Jutglà voorlopig nog geen contractverlenging aangeboden, en dat voedt de geruchten dat de Spaanse spits komende zomer andere oorden opzoekt.

Ondanks zijn uitstekende vorm in de laatste maanden lijkt een vertrek steeds waarschijnlijker. Volgens Spaanse media toont Girona FC alvast verregaande interesse, melden Spaanse bronnen.

De Catalaanse club bereidt zich voor op een belangrijke zomermercato, vooral in de voorhoede. Na het vertrek van topschutter Artem Dovbyk naar AS Roma viel het scorend vermogen van Girona sterk terug. De dure zomerinvesteringen in Abel Ruiz en Bojan Miovski hebben niet gebracht wat werd gehoopt: Ruiz scoorde slechts vier keer, Miovski amper twee keer.

Girona-coach Míchel wil daarom de aanvalszone dringend versterken. Volgens Estadio Deportivo is Ferran Jutglà één van de voornaamste pistes. Zijn profiel – dynamisch, technisch onderlegd en met neus voor doelpunten – past perfect in het plaatje van Girona, dat volgend seizoen opnieuw wil meedoen in de top van La Liga.

Bij Club Brugge is Jutglà’s situatie echter dubbel. Nilsson werd aangetrokken, maar de laatste maanden zit hij in topvorm. Toch presteert hij individueel nog steeds sterk, met 12 doelpunten en 3 assists in 44 wedstrijden dit seizoen.

Die cijfers maken indruk in Spanje, zeker omdat hij daarmee de huidige Girona-spitsen ruimschoots overtreft. De 37-jarige Cristhian Stuani is met zes goals nog steeds topschutter van het team, een statistiek die de nood aan een nieuwe nummer negen onderstreept. In die context lijkt Jutglà een logische oplossing.

De komende weken zullen bepalend zijn. Indien Club Brugge alsnog overgaat tot contractbesprekingen, kan dat de kaarten herschudden. Maar zolang dat niet gebeurt, groeit de kans dat Jutglà deze zomer terugkeert naar zijn thuisland – dit keer als vaste waarde in de Spaanse eerste klasse.