Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot is duidelijk na opvallend rustig weekend voor de arbitrage

Dit seizoen kwam er al enorm veel kritiek op de arbitrage. Tijdens de tweede speeldag van de play-offs viel het op dat bijna alles goed verliep.

Iedere week zijn er wel discutabele fases in het Belgisch voetbal, maar afgelopen weekend viel dat heel goed mee. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot hoopt dat het een goed teken is.

"Natuurlijk werken wij hard om een goed niveau te halen. Het was een positief weekend voor de arbitrage", begon hij bij de wekelijkse Under Review.

"Dat geeft wel iets als we zien dat de scheidsrechter nu toepassen wat we vragen op de training. Het neemt tijd, maar we zien de positieve evolutie binnen de arbitrage", besluit hij.

Toch werden er twee fases aangehaald bij Under Review. Het eerste moment tijdens KV Mechelen-Dender, toen scheidsrechter Wesli De Cremer naar het VAR-scherm werd geroepen voor een mogelijke handsbal. Hij bleef bij zijn beslissing om geen penalty te fluiten, wat Lardot alleen maar kon toejuichen.

Verder was er nog een afgekeurd doelpunt tijdens KAA Gent-Union SG van Promise David. De Union-spits kopte de bal goed binnen, maar zag zijn treffer afgekeurd worden. Hier had Lardot ook al een duidelijk mening over.