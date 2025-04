Jonathan Lardot zag de arbitrage dit weekend toch een grote fout maken: "We zoeken geen excuses"

Het verliep dit weekend redelijk rustig rond de arbitrage. Toch was er een fase die Jonathan Lardot liever anders had gezien.

Geen discutabele fases die een grote impact hadden dit weekend. Toch werd tijdens de wedstrijd tussen KAA Gent en Union SG een doelpunt afgekeurd, dat eigenlijk gewoon geldig was.

Promise David scoorde met het hoofd, terwijl de wedstrijd eigenlijk al gespeeld was, de 0-4. Het doelpunt werd meteen afgekeurd voor een fout een paar seconden voordien op doelman Tom Vandenberghe.

Alleen vond scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot er eigenlijk niets aan. "Wij zoeken geen excuses. Wat mij betreft was het een geldig doelpunt", zegt hij bij Under Review.

"Er is wel oorspronkelijk een contact tussen de doelman en een aanvaller. Is dat genoeg, of is het te licht? Daar kan over gediscussieerd worden. Maar ik kijk naar twee aspecten", gaat hij verder.

"Het eerste aspect is dat we gaan kijken naar de doelman en de aanvaller om alles onder controle te hebben voor de corner genomen wordt. Het tweede is, als er effectief een fout werd gemaakt, dan moeten we uiteraard ingrijpen. Als de actie gedaan is wel pas, want we hebben de VAR nog altijd die moet kunnen tussenkomen. Maar wij moeten een bepaald niveau halen in de beoordeling van de fase, en dat was hier te laag. Voor mij was het geen fout", besluit Lardot duidelijk.