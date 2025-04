Druk op de ketel voor Genk en Club Brugge: Union SG dartelt in tien minuten over slecht verdedigend KAA Gent

Union SG heeft zijn statuut van titelkandidaat nog wat kracht bij weten te zetten met een klinkende overwinning op bezoek bij KAA Gent. Tien minuten het gaspedaal indrukken was genoeg om de wedstrijd helemaal monddood te maken nog voor de rust. Club en Genk staan onder druk.

KAA Gent wilde in zijn eerste thuiswedstrijd van de Champions' Play-offs eindelijk nog eens proberen te winnen van Union SG. De Brusselaars willen doorstomen op hun elan en zo druk zetten op Club Brugge en Genk.

El Hadj verving de geblesseerde Boufal bij de bezoekers, bij de thuisploeg waren Kotto, Omgba en Sonko nieuw in de basiself. Araujo, Gudjohnsen en Hjulsager waren de slachtoffers van dienst en werden naar de bank verwezen.

Gashendel na halfuur ingedrukt, Buffalo's zijn geen ezels

Een halfuur lang kon KAA Gent de bezoekers uit Brussel vrij goed afhouden. In een kansarme wedstrijd hielden ze de boel goed gesloten, al hadden ze het zelf ook moeilijk om Vanzeir te bereiken. Union bekeek het tot dan een beetje en zette daarna de gashendel open.

Buffalo's? Dat zijn geen ezels, want zij stoten zich klaarblijkelijk wél twee keer aan dezelfde staan. Op twee minuten tijd stond Khalaili twee keer helemaal vrij op de rechterflank. Evenveel keer vond hij een ploegmaat in de buurt van de penaltystip.

Boeken toe in tien minuten

0-1 via El Hadj, 0-2 via Ivanovic. De kelk en de bodem? Zeker wel voor Gent, want met een dramatische terugspeelbal met de kop bracht de 0-3 op een schoteltje aan voor Promise David. En zo was de wedstrijd eigenlijk nog voor de rust gespeeld.

Na de pauze ging Union meteen door op zijn dominant einde van de eerste helft en Promise David scoorde al snel de 0-4, maar die werd voor buitenspel door de VAR afgekeurd. De bezoekers hielden Gent lang in een wurggreep en drongen gaandeweg steeds minder aan.

Twee afgekeurde doelpunten na rust

Ook in het slot werd nog een doelpunt - om onduidelijke redenen - van Promise David afgekeurd. Een overwinning waar weinig op aan te merken was voor een bijwijlen toch opnieuw dartel Union. De overwinning kwam ook nooit in het gedrang voor Union.

De Buffalo's blijven zo met 0 op 6 achter op de zesde plaats en hebben dringend punten nodig in de jacht op een Europees ticket, Union SG klimt voor minstens een dagje over Club Brugge en nadert tot op drie punten van leider Genk.