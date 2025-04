Mathias Delorge streng na Gentse nederlaag tegen Union SG: "Kan gewoon niet"

KAA Gent ging in eigen huis zwaar onderuit tegen Union SG. De 0-3 kwam hard aan bij de Buffalo's, die achteraf spraken van een pijnlijke wedstrijd. En dus moet er snel iets veranderen bij Gent, beseft ook Mathias Delorge.

"We hadden een halfuur de controle over het spel. Het is moeilijk om kansen te ontwikkelen, maar we hadden tenminste de controle", opende Mathias Delorge zijn analyse na de 0-3 tegen Union SG.

Efficiënt Union tegen slecht verdedigend Gent

"En dan komen ze een keertje aan doel en is het meteen prijs. Ze waren heel efficiënt in de eerste helft: drie kansen, drie goals. Maar het mag gewoon niet gebeuren, op die manier wordt het gewoon heel moeilijk."

"We lagen niet onder, maar die drie tegendoelpunten zijn vermijdbaar. Dat kan gewoon niet. Ook die afgekeurde doelpunten na de rust waren te gemakkelijk weggegeven. Het is gewoon frustrerend."

Oefenmatchen zijn voorbij

"We zijn de kleedkamer uitgekomen met het idee ervoor te gaan en een goal te proberen maken, maar dat lukte niet. Zeven tegengoals in twee wedstrijden? Dat is mentaal niet makkelijk. We moeten keihard werken op training om door te gaan de komende weken.

"De oefenpartijen zijn voorbij, het is volgende week van moeten en het is hoog tijd dat we de drie punten gaan pakken en stevig gaan verdedigen."