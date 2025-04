Club Brugge en Antwerp zorgen voor waanzinnig spektakelstuk op de Bosuil met vijf doelpunten

Club Brugge heeft zondagnamiddag met 2-3 gewonnen op het veld van Antwerp. Na 45 minuten stond het 0-3 en leek de wedstrijd gespeeld, al zorgde Antwerp voor nog heel wat spektakel na de rust...

Club Brugge reisde zondagmiddag naar de Bosuil om het op te nemen tegen Antwerp. Nicky Hayen behield het vertrouwen en koos voor dezelfde elf als tegen Anderlecht. Bij Antwerp kwamen Doumbia en Chery weer in de ploeg, voor Bozhinov (geschorst) en Verstraeten.

Blauw-zwart begon meteen heel sterk aan de wedstrijd. Na negen minuten leidde kinderlijk balverlies op het middenveld bij Antwerp tot de 0-1 van Jutgla. De Spaanse spits kwam oog in oog met Lammens na een razendsnelle omschakeling en twijfelde niet. Na het doelpunt ontbrak het Antwerp aan grinta en kwaliteit. The Great Old kon geen enkele echte kans bij elkaar spelen.

Op een bepaald moment in de eerste helft had de thuisploeg 51% aangekomen passes, het liep helemaal in het honderd. Na een halfuur spelen maakte Ardon Jashari er 0-2 van. De goal werd meteen afgekeurd voor offside, maar de VAR greep in en keurde de goal nadien alsnog, terecht, goed.

Antwerp kon praktisch niets tegenover Club kon zetten in de eerste helft. Op slag van rust leek Christos Tzolis de doodsteek al toe te dienen. Een afgeweken bal ging tegen de netten en Lammens moest voor de derde keer achterom kijken.

Meteen de pauze bleef Club Brugge de wedstrijd domineren. Opvallend was wel dat Antwerp zelfs bij een 0-3 achterstand niet meteen ging jagen. Blauw-zwart kreeg alle tijd van de wereld om te combineren. De bezoekers kwamen een paar keer dicht bij de 0-4, maar tegen de gang van het spel in maakte Vincent Janssen er nog 1-3 van.

Het publiek zette zich wat meer achter de thuisploeg en het begon toch iets beter te lopen. Het doelpunt van Janssen dat uit het niets viel gaf duidelijk een enorme boost bij de spelers. In minuut 71 was het Balikwisha die er 2-3 van maakte. De Bosuil begon te geloven in een comeback.

Antwerp bleef maar pushen, terwijl Club Brugge begon te bibberen. De thuisploeg kwam een aantal keer héél dicht bij de gelijkmaker, maar steeds was het net niet. Zo toonde rood-wit na de rust, en vooral na de goal van Janssen, toch nog een pak meer grinta dan voor de pauze. De score bleef uiteindelijk 2-3.

Club Brugge zet na deze zege druk op Racing Genk dat later op de dag tegen Anderlecht speelt. Blauw-zwart komt klimt weer over Union en telt 36 punten, eentje minder dan de Limburgers. Antwerp blijft voorlaatste in de Champions' Play-offs met 23 punten. Het is al de zesde wedstrijd op rij dat The Great Old niet kon winnen.