Club Brugge in paniek? 'Absolute topper in belangstelling en dichtbij vertrek'

Ferran Jutgla lijkt komende zomer een belangrijke speler op de transfermarkt te worden. De Spaanse aanvaller heeft nog een contract tot 2026, maar Club Brugge is nog niet begonnen met onderhandelingen over een verlenging.

Als dat zo blijft, dreigt de club hem te moeten verkopen om een transfervrij vertrek te vermijden. Jutgla werd in 2022 voor zo'n 5 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona en kende een sterke start in Brugge, ook in de Champions League.

Maar na een goed eerste halfjaar kende hij een terugval en verloor hij zijn basisplaats. Dit seizoen leek hij opnieuw op een zijspoor te zitten, tot hij rond de jaarwissel zijn vorm hervond en opnieuw uitgroeide tot een vaste waarde.

Ondanks zijn recente sterke prestaties is er nog geen concreet signaal vanuit Club Brugge dat er gesprekken over een contractverlenging aankomen. Dat zorgt ervoor dat geïnteresseerde clubs hun kans ruiken. Vooral in La Liga wordt hij nauwlettend gevolgd.

Sevilla FC, dat afgelopen winter al interesse toonde, blijft een mogelijke bestemming. Ook Villarreal CF zou Jutgla als een potentiële opvolger zien voor Ayozé Pérez, die deze zomer kan vertrekken. Daarnaast zou ook Real Sociedad een optie zijn.

De kans bestaat dat het lijstje geïnteresseerden de komende weken nog langer wordt. Als Jutgla zijn vorm vasthoudt, kunnen ook andere Europese clubs zich melden. Club Brugge zal dan een beslissing moeten nemen: verlengen of verkopen. Voorlopig blijft het stil vanuit de Brugse bestuurskamer.