Club Brugge-coach Nicky Hayen heeft boodschap voor één van zijn spelers, die te kort schoot: "Dit kan niet meer"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge pakte zondag een belangrijke overwinning op het veld van Antwerp, maar de vreugde was allesbehalve onverdeeld. Coach Nicky Hayen zag zijn ploeg na een ijzersterke eerste helft toch nog in de problemen komen, en vooral één speler kreeg achteraf openlijke kritiek: Raphael Onyedika.

De Nigeriaanse middenvelder veroorzaakte frustratie op én naast het veld. Onyedika verloor in de tweede helft onnodig veel ballen en één balverlies leidde zelfs tot de 1-3 van Janssen, waardoor Antwerp bijna nog helemaal terug kon komen.

"Dat komt weleens terug in zijn spel en dat moet eruit", zei Hayen na de wedstrijd. "Zeker als er weinig druk is, moet je foutloos spelen. En als hij de volgende stap in zijn carrière wil zetten, kan dit niet meer." De coach spaarde zijn woorden niet, duidelijk licht gefrustreerd door de slordigheden van zijn middenvelder.

Hayen wees ook op de algemene nonchalance van zijn ploeg na de comfortabele 0-3-voorsprong. “Onyedika verloor de bal, Tzolis ook. Daardoor werd het 2-3 en leek het plots een bekerwedstrijd. De 3-3 hing echt in de lucht. Ik vraag me af of mijn spelers het leuk vinden om het altijd zo spannend te maken?”

De Brugse coach toonde zich zoals steeds eerlijk en perfectionistisch. “Ja, ik was kritisch in de kleedkamer. Dat moet ook. We zitten in een titelstrijd en dan kan je je dit soort momenten niet permitteren", aldus Hayen, die zijn ploeg opnieuw zag verslappen wanneer het net leek te domineren.

Ondanks de drie punten bleef er dus een dubbel gevoel hangen bij Club Brugge. De les voor de komende matchen is duidelijk: concentratie tot de laatste minuut, en vooral minder risico’s van spelers zoals Onyedika. Want in deze fase van het seizoen telt elk detail.