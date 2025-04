Een geërgerde Balikwisha na de nederlaag tegen Club Brugge: "We zijn top 3 of top 2 in België als we er vol voor gaan"

Antwerp verloor thuis van Club Brugge met 2-3, na een wedstrijd met twee gezichten. The Great Old stond drie doelpunten achter, maar maakte het nog heel spannend.

Doelpuntenmaker Michel-Ange Balikwisha verborg zijn frustratie niet na de wisselvallige prestatie van zijn team. "We begonnen dit duel vrij goed, we brachten ze aan het twijfelen, en dan incasseerden we en verloren volledig de greep. Dat frustreerde me echt", zei de aanvaller uit Antwerpen tegen DAZN.

"Het team moest reageren en dat hebben we gedaan. Je kon zien dat Club Brugge, bij 2-3, niet meer speelde. Het was mogelijk om dat punt te behalen", vindt Balikwisha. "Maar eigenlijk zouden we altijd zo moeten spelen", vindt hij.

"We behoren tot de top 3, zelfs de top 2 in deze competitie, zonder iemand te willen kleineren, als we ons volledig inzetten. Met ons publiek zou Antwerp onverslaanbaar moeten zijn op eigen terrein", benadrukt Michel-Ange Balikwisha. "Nu zullen we tot het einde alles moeten geven om dat te bewijzen."

Balikwisha kon voor de tweede week op rij zijn statistieken aandikken, een mooie prestatie. "Ik ben van ver gekomen, degenen die dichtbij me staan weten dat. Ik ben dankbaar dat God me opnieuw beslissend heeft laten zijn, ik ben erg blij."

Volgende week ontvangt The Great Old KAA Gent, een van hun concurrenten voor een Europees ticket. Het doel is duidelijk: de drie punten pakken voor eigen publiek.