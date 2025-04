🎥 Olivier Deman ging even helemaal door het lint: Club Brugge-speler begreep er niks van

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

3 doelpunten tegen, 1 vliegende voetbalklem: Antwerp beleeft een hel tegen Club Brugge 2-3. De woedende daad van Deman vat de ineenstorting samen van een ploeg die kwetsbaar is geworden.

De confrontatie tussen Antwerp en Club Brugge tijdens de tweede speeldag van de Champions Play-off veranderde in een nachtmerrie voor de Antwerpenaren, die met 2-3 werden verslagen in hun thuisbasis in het Bosuilstadion.

De wedstrijd werd gekenmerkt door de zenuwinzinking van Olivier Deman, die de schoen van Romeo Vermant weggooide na een fysiek contact, wat de frustratie samenvatte van een team dat volledig overweldigd werd in de eerste helft.

Vanaf de eerste minuten greep Brugge de wedstrijd aan met drie snelle doelpunten voor de rust. Feran Jutgla, Ardon Jashari en Christos Tzolis onthulden de grote zwaktes in de Antwerpse verdediging.

In de tweede helft vond het meest surrealistische incident plaats: Deman, buiten zinnen, viel Vermant aan door zijn schoen te grijpen en die ver weg te werpen. Deze absurde daad, bestraft met een gele kaart, vertolkte de groeiende frustratie van de thuisploeg.

👟 | Veters strikken is nog nooit zo moeilijk geweest voor Romeo Vermant. 😆🪢 #ANTCLU pic.twitter.com/rI3XFA29Ov — DAZN België (@DAZN_BENL) April 6, 2025

Ondanks twee eretreffers van Vincent Janssen in de 60e minuut en Michel-Ange Balikwisha in de 71e, slaagde Antwerp er nooit in terug te komen. Brugge beheerde hun voorsprong met veel ervaring.