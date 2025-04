Moet voormalige kampioenenmaker van Club Brugge Antwerp FC naar nieuwe successen loodsen? Hij komt zelf met een reactie

Alfred Schreuder staat op het lijstje van Antwerp FC. De voormalige coach van Club Brugge zit al eventjes zonder club op de bank. Hij reageert zelf op de interesse.

Andries Ulderink nam enkele weken geleden het roer over van Jonas De Roeck als coach van Antwerp FC. De Nederlander tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Het is koffiedik kijken of The Great Old ook op lange termijn door wil met Ulderink. Eén ding is zeker: de prestaties zullen de komende weken zienderogen moeten verbeteren.

Vlucht vooruit

Volgens de Nederlandse media nam Antwerp inmiddels de vlucht vooruit. Het Stamnummer Eén nam naar verluidt al contact op met Alfred Schreuder om te polsen naar zijn interesse.

"Ik ben helemaal niet van plan om naar Antwerp te gaan", is de Nederlander héél duidelijk. "Waarom ik op één van hun wedstrijden was? Ik was nog eens in Nederland en wou met mijn zoon nog eens naar Club Brugge gaan kijken."

Ik ben helemaal niét van plan om naar Antwerp FC te gaan

Voor de volledigheid: Schreuder pakte enkele seizoenen geleden de titel met Club Brugge. Hij is al eventjes werkloos sinds hij werd ontslagen als coach van achtereenvolgsn AFC Ajax, Al Ain FC en Al Nassr FC.