Hans Vanaken wijst naar de eigen fans nadat Club Brugge het moeilijk kreeg tegen Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het werd zondagnamiddag nog even heel heet voor Club Brugge, ondanks een 0-3 voorsprong bij de rust tegen Antwerp. Een bepaald spreekkoor van het eigen publiek hielp ook niet volgens Hans Vanaken.

Club Brugge is aan zijn play-offs gestart met een perfect rapport. 6 op 6 na wedstrijden tegen Anderlecht en Antwerp, al liep het zondag niet allemaal zo vlot...

De eerste helft kon bijna niet beter lopen. Een nonchalant Antwerp liet steken vallen, waar Club serieus van profiteerde: blauw-zwart ging met een 0-3 voorsprong de rust in.

Maar nadien leek het plots mis te gaan lopen. Vincent Janssen maakte er 1-3 van, een doelpunt dat uit de lucht viel, maar wel voor een serieus momentum zorgde bij de thuisploeg. Balikwisha scoorde later de 2-3, waarna het nog héél spannend werd.

Hans Vanaken vertelde na afloop dat het de bedoeling wel was nog een doelpunt extra te maken. "Tijdens de rust wilden we nog de vierde goal maken om ze helemaal geen geloof meer te geven. Maar onnodig balverlies en plots leek het even alsof het hier zo altijd moet gebeuren."

Nadien wou hij nog iets kwijt over gezangen van de eigen supporters. "De fans roepen "het is een oefenmatch", waardoor dat in de hoofden begint te kruipen en waardoor er concentratieverlies komt op bepaalde momenten", citeerde Sporza de kapitein van Club Brugge.