Coach Nicky Hayen is duidelijk nadat Club Brugge nog serieus moest bibberen tegen Antwerp: "Dat is het minimum aan kwaliteit dat je moet brengen"

Club Brugge heeft zondagnamiddag met 2-3 gewonnen van Antwerp. Na de eerste helft leek de match gespeeld, maar niets was minder waar...

Club Brugge stond na 45 minuten spelen al verdiend 0-3 voor. Antwerp kon in de eerste helft praktisch niets tegenover blauw-zwart zetten, het werd gewoonweg overklast.

In de tweede helft scoorde Vincent Janssen, tegen de gang van het spel in, de 1-3. Nadien maakte Balikwisha er 2-3 van en moest Club toch beginnen bibberen. Een scenario zoals begin februari werd vermeden, al had het ook anders kunnen lopen.

"Een paar maanden geleden verloren we in de laatste seconden, nu trokken we de overwinning wel over de streep", merkte Nicky Hayen op na afloop. "We zijn met twee overwinning gestart aan de play-offs, wat een boost moet geven."

Toch blijft Hayen scherp. De coach beseft ook dat Club evengoed met slechts één punt weer naar Brugge had kunnen terugkeren. "Het laatste halfuur mag je zeker niet vergeten. Dat nonchalante gedeelte moet eruit. Daar gaan we niet te gemakkelijk mee omgaan."

"Het zijn spelers die daarin nog moeten groeien. Ook zeker de jonge spelers moeten dat uit hun spel krijgen. We moeten gewoon klinisch blijven zoals we de eerste 60 minuten deden. Elke bal en elke controle moet goed zijn. Dat is het minimum aan kwaliteit dat je moet brengen", besluit hij.