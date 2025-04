Rupel Boom zet stap richting titel, al hebben ze wel een nadeel: "Het zou zuur zijn mocht het kampioenschap daarop beslist worden"

Rupel Boom heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting de titel door Termien met 2-0 te verslaan. Met nog twee wedstrijden te gaan, blijft het ongemeen spannend in de strijd om het kampioenschap.

Houtvenne, dat lange tijd achterstond tegen Bocholt, wist de winst alsnog binnen te halen. Ruben Geeraerts uitte in Het Nieuwsblad zijn bezorgdheid over het doelsaldo, dat in het voordeel is van Houtvenne. Beide ploegen staan op 59 punten, maar Rupel Boom heeft een doelsaldo van +29, terwijl Houtvenne maar liefst +37 heeft.

"Het zou zuur zijn mocht het kampioenschap daarop beslist worden. We moeten nu gewoon zelf twee keer winnen en dan zien we wel. Hopelijk helpt een andere ploeg ons nog een beetje", aldus de aanvaller van Rupel Boom.

Ondanks de afwezigheden door blessures en ziekte speelde Rupel Boom een sterke partij tegen Termien. Geeraerts, die door de omstandigheden op het middenveld speelde, voelde zich aanvankelijk even onwennig, maar was tevreden over de manier waarop het team zich snel in de wedstrijd zette.

De aanvaller kijkt ondertussen al vooruit naar volgend seizoen. "Ik heb vorige week een positief gesprek gehad met het bestuur en de intentie is er langs beide kanten om met elkaar door te gaan.”

“Hopelijk zitten we dan een reeks hoger. We gaan er echt alles aan doen om kampioen te spelen, maar het zal nipt worden", besluit de aanvaller.