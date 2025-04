SK Roeselare leeft op wolken en wil samenwerking met Belgische topclub blijven verderzetten: "Wij hebben geen last van hen en omgekeerd ook niet"

De promotie van SK Roeselare naar de eerste nationale reeks werd zaterdagavond officieel. Het is de derde promotie in vier jaar tijd.

Voorzitter Alexander Verduyn is trots op de weg die de club heeft afgelegd. “We hebben dit seizoen nooit onder stoelen of banken gestoken dat we wilden promoveren, liefst met de titel erbij. Dat is gelukt", klinkt de voorzitter tevreden in Het Nieuwsblad.

Nu Roeselare schuldenvrij is en sportief op koers zit, wil het bestuur de opmars structureel blijven ondersteunen. De komst van Geert Cool en Defrancq speelde hierin een sleutelrol.

"We hebben een jonge bestuursploeg, maar Geert heeft ervaring zat in het voetbal en is nooit nerveus. Hij houdt iedereen rustig en we overleggen vaak. Hij is geen bestuurder, maar heeft een speciale plek bij ons", benadrukt de voorzitter.

Samenwerking met Club NXT

Op vlak van accommodatie is er ook reden tot optimisme. De samenwerking met Club NXT, de beloften van Club Brugge, loopt zeer vlot volgens Verduyn.

"We zitten nu één niveau onder de Challenger Pro League, maar zelfs als we ooit een profclub zouden worden, kunnen we blijven functioneren in hetzelfde stadion. Wij hebben geen last van hen en omgekeerd ook niet."