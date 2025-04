Anderlecht heeft duidelijke interesse voor spits die nu nog in 1B speelt

Simon Buggea, een jonge spits van Seraing, heeft zich dit seizoen bewezen als een veelbelovende talent. De 18-jarige aanvaller, die in mei zijn 18e verjaardag viert, wordt al gevolgd door tal van Belgische en buitenlandse clubs.

Simon Buggea heeft zich dit seizoen snel doen opmerken met zijn prestaties bij de U23 van Kevin Caprasse. Het is dan ook geen verrassing dat grotere clubs, waaronder Anderlecht, interesse tonen in de jonge spits, zo meldt Sudpresse.

Wat meteen opvalt bij Buggea is zijn indrukwekkende fysieke kracht. Met zijn 1,90 meter is hij al een imposante verschijning, maar zijn talent reikt verder dan alleen zijn lengte. Buggea beschikt over een uitstekende techniek en weet snel en krachtig te schieten, wat hem gevaarlijk maakt voor elke verdediging.

Ook in de lucht is hij sterk, met een bijzonder goed spel met het hoofd. Dit maakt hem een veelzijdige spits die zich in verschillende situaties kan onderscheiden. Zijn talenten werden al zichtbaar in zijn vroege optredens bij het eerste team van Seraing, waar hij indruk maakte in zijn eerste kansen op het hoogste niveau.

Het bleef niet onopgemerkt, want inmiddels hebben ook internationale clubs belangstelling getoond. Ajax Amsterdam is bijvoorbeeld een van de teams die Buggea nauwlettend volgen. Toch lijkt zijn toekomst voorlopig in België te liggen.

Zijn goede prestaties voor Seraing, inclusief sterke optredens tegen Anderlecht en met de Belgische U19, hebben veel aandacht getrokken. Anderlecht zou zelfs wel eens een serieuze kandidaat kunnen zijn voor de handtekening van de jonge spits.